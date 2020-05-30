У футболістів "Карпат" виявили коронавірус
У футболістів та персоналу львівських "Карпат" виявили позитивний тест на COVID-19. Гравці львів'ян розпущені по домівках і чекають повторного тестування на коронавірус. Матч з "Маріуполем" в неділю, 31 травня, не відбудеться.
Невдовзі буде офіційно ухвалено рішення про неможливість проведення календарного матчу "Карпати" – "Маріуполь", який мав відбутися 31 травня. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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"Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських "Карпат". Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні", – йдеться у повідомленні.
Натомість журналісти "ТаТоТаке" заявляють, що коронавірус виявили у трьох гравців "Карпат". Вірус в команду міг принести один із захисників, який важко переносить інфекцію.
Згодом на сайті УПЛ підтвердили інформацію про те, що матч "Карпати" – Маріуполь" в неділю, 31 травня, не відбудеться.
"Незабаром буде ухвалене рішення щодо подальшої долі матчу "Карпати" – "Маріуполь", – йдеться в повідомленні УПЛ.
Головне про ситуацію у "Карпатах"
- "Карпати" перебувають на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в своєму активі лише 14 очок після 23 зіграних турів.
- Взимку "Карпати" могли стати народним клубом, проте в підсумку процес передачі прав міській раді був провалений.
- Колишній віцепрезидент "Карпат" Олег Смалійчук викупив частку Петра Димінського у львівському клубі.