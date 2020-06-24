Поєдинок 28 туру чемпіонату України між "Карпатами" та "Львовом" відбудеться 27 червня. Команди зіграють у Луцьку на стадіоні "Авангард".

Через підвищену епідеміологічну ситуацію команди не можуть зіграти у Львові. Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією у Львівській області через захворювання на COVID-19 календарний матч УПЛ між "Карпатами" та ПФК "Львів" відбудеться у Луцьку на стадіоні "Авангард",

– йдеться у заяві.

Стадіон "Волині" в Луцьку "Авангард" – резервна арена "Карпат" в УПЛ. Цей матч буде першим для "левів" після відновлення чемпіонату.

Львівський клуб готовий був до поєдинків ще минулого туру, але через коронавірус у донецькому "Олімпіку" матч був перенесений.

"Леви" вже пропустили чотири тури чемпіонату. У команді виявили спалах коронавірусу і клуб перебував на самоізоляції. Було перенесено поєдинки проти "Маріуполя", "Ворскли", "Дніпра-1" та "Олімпіка".



Долю цих матчів мають вирішити 26 червня під час вебконференції з клубами другої "шістки" УПЛ.

"Львів" наразі посідає 11 місце у турнірній таблиці.

"Карпати" – останнє. Відстань між командами складає вісім очок.

Додамо, що остання команда чемпіонату вилетить до Першої ліги.