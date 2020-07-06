Доля львівських "Карпат" буде вирішена уже цього тижня. Клуб виключать з української Прем'єр-ліги і навіть можуть позбавити професійного статусу.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував ситуацію з виключенням "Карпат" з турніру. Про це повідомляють канали "Футбол 1,2,3".

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"Карпати" виключать з УПЛ

Дикий розповів, що 6-го липня ліга передасть офіційне звернення у Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ про виключення "Карпат".

Суперники "Карпат" в останніх турах отримають технічні перемоги.

"Леви" ризикують не отримати атестацію на наступний сезон.

Процедурою атестації зараз займається УАФ, але у "Карпат" є заборгованість і перед УПЛ – 1 мільйон гривень. І все ж, якби клуб показав шляхи погашення цих боргів, мирові угоди, то всі б пішли назустріч "Карпатам" і дали б їм атестат,

– сказав Дикий.

За його словами, якщо "Карпати" позбавлять професійного статусу, всі футболісти львівського клубу отримають статус вільних агентів.

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Чому "Карпати" виключать з УПЛ

Львівський клуб двічі поспіль не з'явився на матчі чемпіонату України проти "Маріуполя".

У клубі заявляють, що не мають грошей для продовження життєдіяльності команди.

Водночас президент "Карпат" Олег Смалійчук пропонує по 500 тисяч гривень клубам, які переможуть першоліговий "Рух".

ЗМІ пишуть, що проблема "Карпат" не у фінансах. Клуб хоче позбутися впливу олігарха Ігоря Коломойського.