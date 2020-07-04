"Карпати" можуть втратити професійний статус: сенсаційна заява тренера львів'ян Санжара
"Карпати" не з'явилися на другий поспіль матч у рамках чемпіонату України. За пропуск двох поспіль матчів "левам" загрожує виключення зі змагань. Тренер "Карпат" Роман Санжар прокоментував ситуацію у команді.
В інтерв'ю zbirna.com Санжар заявив, що передумов для ситуації, в якій опинилися "Карпати", не було.
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Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішить долю "Карпат" у четвер, 9-го липня. За пропуск двох матчів з "Маріуполем" львів'ян мають дискваліфікувати з УПЛ.
Передумов не було
"Всі ми перебуваємо в шоковому стані, передумов саме до такого розвитку подій не було. Я був упевнений, що "Карпати" продовжать виступи в УПЛ. Були пролонговані контракти з гравцями, у яких вони закінчувалися 30 червня", – заявив тренер.
За його словами, протягом останнього часу клуб активно погашав заборгованості перед футболістами і тренерським штабом.
Навіть коли ми не поїхали на гру до Маріуполя, яка повинна була відбутися першого липня, то думав, що ситуація обов'язково нормалізується. Тим більше, що ми не припиняли тренуватися,
– сказав Санжар.
Тренер "левів" також вважає, що фінансове становище клубу не таке вже плачевне. Втім, він додав, що це питання не в його компетенції.
Водночас Санжар заявив, що його контракт з "Карпатами" чинний до кінця сезону.
Тренер має зустрітися з клубним керівництвом щодо свого майбутнього.
Санжар висловив сумнів, що "Карпати" збережуть професійний статус.