Львівські "Карпати" несподівано заявили, що не мають коштів на виїзні поєдинки у Маріуполі. Виконавчий директор Ростислав Ящишин підтвердив, що команда не поїхала на поєдинок.

Про це розповів Ростислав Ящишин у інтерв'ю для "Залишайся з футболом".

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У підвішеному стані

Він розповів, що станом на вечір, 29 червня, "леви" не поїхали у Маріуполь. Клуб неспроможний понести витрати команди, щоб провести за межами Львова три тижні. Орієнтовна сума, яка потрібна для нормальних умов футболістів та працівників клубу у Маріуполі склала 1,5 мільйони гривень, а таких фінансів у команди немає.

Чому "Карпати" оголосили про таке складне становище лише зараз, Ящишин відповів, що клуб має двох власників. Із одним директор перебуває у безпосередньому контакті, він допомагає чим може. Закрив усі борги перед командою та навіть дав преміальні за карпатівський характер у матчі проти "Львова".



Проте, Смалійчук не зміг зустрітися з другим співвласником. Ящишин заявив, що близько року "Карпати" жили без фінансування, а результати тому підтвердження.

За словами Ящишини, зараз ситуація виглядає наступним чином: один інвестор Смалійчук – готовий фінансувати виключно свої 50 відсотків. Він хотів зустрітися з іншим інвестором, щоб обговорити два варіанти.

Перший варіант – продаж його частини. Сума там чимала. Другий – загальне фінансування. Так прописано в договорі про співпрацю двох компаній, які володіють клубом. Зараз у нас немає потрібної суми, щоб відправити команду на виїзд,

– підсумував Ящишин.