Поєдинок 27 туру чемпіонату України між "Карпатами" та "Олімпіком" відбудеться 21 червня. Команди можуть зіграти у Львові або Луцьку.

Про це повідомили у програмі "Футбол NEWS".

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Луцьк чи Львів?

Команди можуть зустрітися у Львові на домашній арені "зелено-білих" стадіоні "Україна", або матч буде перенесено до Луцька і відбудеться на місцевій арені "Авангард".

Раніше львів'яни вийшли з карантину і приступили до тренувань без восьми заражених гравців. Поєдинки львівського клубу проти "Маріуполя", "Ворскли" та "Дніпра-1" були перенесені.

Раніше повідомлялося, що "Карпати" просять провести матч з "Олімпіком" 23 червня у Києві.

Донецький клуб був начебто проти. Однак згодом в "Олімпіку" заявляв, що клуб готовий грати в будь-якому місті.

Матч "Карпати" – "Олімпік" відбудеться у неділю, 21 червня. Початок поєдинку – о 17:00 за київським часом. Результат матчу та огляд читайте на Спорт24