"Карпати" покинув черговий легіонер
Білоруський нападник Кирило Кириленко покинув львівські "Карпати". Сторони припинили дію контракту взаємною згодою.
Розірвали контракт за взаємною згодою
"Карпати" 1 червня повідомили про розірвання контракту з Кириленком. Контракт 19-річного білоруса був розрахований до 30 червня 2022 року.
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Львівський клуб не повідомляє причини припинення співпраці.
Кириленко провів неповний рік у складі "левів". Нападник п'ять разів виходив на поле у матчах "Карпат".
Футболіст подякував партнерам та вболівальникам за час, проведений у львівському клубі.
"Так склалося, що на цей момент хочу перебувати поруч зі своєю сім’єю та близькими. Вдячний "Карпатам" за проведений рік разом! Спогадів залишилось дуже багато, я тут знайшов чимало друзів та чудових партнерів. Буду сумувати за всіма гравцями, персоналом, нашими виїздами та фірмовими жартами", – заявив білорус.
Кирило припустив, що йому не вистачило часу, щоб остаточно закріпитись в основній команді "Карпат".
"Карпати" втратили Халла і Мартінса
- Нещодавно 23-річний центральний захисник з Люксембургу Тім Халл повідомив, що покинув "Карпати".
- Пішов з львівської команди і люксембурзький футболіст Марвін Мартінс. Львівський клуб поки не підтверджував інформацію.
- Халл не став розкривати причини відходу з "Карпат", але заявив, що не пробачить львів'янам борги по зарплаті.