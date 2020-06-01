Білоруський нападник Кирило Кириленко покинув львівські "Карпати". Сторони припинили дію контракту взаємною згодою.

Розірвали контракт за взаємною згодою

"Карпати" 1 червня повідомили про розірвання контракту з Кириленком. Контракт 19-річного білоруса був розрахований до 30 червня 2022 року.

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Львівський клуб не повідомляє причини припинення співпраці.

Кириленко провів неповний рік у складі "левів". Нападник п'ять разів виходив на поле у матчах "Карпат".

Футболіст подякував партнерам та вболівальникам за час, проведений у львівському клубі.

"Так склалося, що на цей момент хочу перебувати поруч зі своєю сім’єю та близькими. Вдячний "Карпатам" за проведений рік разом! Спогадів залишилось дуже багато, я тут знайшов чимало друзів та чудових партнерів. Буду сумувати за всіма гравцями, персоналом, нашими виїздами та фірмовими жартами", – заявив білорус.

Кирило припустив, що йому не вистачило часу, щоб остаточно закріпитись в основній команді "Карпат".

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