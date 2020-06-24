Нападник Матар Діеє залишив львівські "Карпати". Сенегалець повернувся в донецький "Олімпік", якому належить контракт футболіста.

Журналіст Олег Барков повідомив таку інформацію. Орендна угода футболіста підійшла до завершення і сторони вирішили її не продовжувати.

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Кадрові втрати

З початку тижня Матар вже покинув розташування "левів".

Матар Діеє грав у львівському клубі на правах оренди, яка була розрахована до кінця поточного сезону. Матар встиг відкрити відлік своїх голів у "Карпатах". Сенегалець зіграв три поєдинки та відзначився голом у ворота "Дніпра-1".

Додамо, що під час карантину "леви" втратили декількох основних футболістів.

"Карпати" втратили легіонерів