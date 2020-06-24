"Карпати" попрощались із талановитим нападником із Сенегалу
Нападник Матар Діеє залишив львівські "Карпати". Сенегалець повернувся в донецький "Олімпік", якому належить контракт футболіста.
Журналіст Олег Барков повідомив таку інформацію. Орендна угода футболіста підійшла до завершення і сторони вирішили її не продовжувати.
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Кадрові втрати
З початку тижня Матар вже покинув розташування "левів".
Матар Діеє грав у львівському клубі на правах оренди, яка була розрахована до кінця поточного сезону. Матар встиг відкрити відлік своїх голів у "Карпатах". Сенегалець зіграв три поєдинки та відзначився голом у ворота "Дніпра-1".
Додамо, що під час карантину "леви" втратили декількох основних футболістів.
"Карпати" втратили легіонерів
- Першим розташування "зелено-білих" покинув 23-річний центральний захисник з Люксембургу Тім Халл. Гравець не став розкривати причини відходу з "Карпат", але заявив, що не пробачить львів'янам борги по зарплаті.
- Пішов з львівської команди і люксембурзький футболіст Марвін Мартінс.
- Розірвали контракт за взаємною згодою із Кирилом Кириленком, який не зміг закріпитись у складі львів'ян.
- Раніше повідомлялось, що по завершенню сезону клуб покине Єгор Назарина. Футболіст не виключає свого повернення у Бельгію.