"Карпати" повторно здали тест на COVID-19, гра з "Маріуполем" відбудеться в іншому місті
Львівські "Карпати", де було виявлено три позитивних тест на COVID-19, повторно пройшли тестування. Результати у клубі обіцяли повідомити 2-го червня.
Виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин розповів про повторне тестування команди на коронавірус, інформує Tribuna.com.
До речі Футболіст "Карпат" Дубінчак підтвердив позитивний тест на COVID-19
"Тест здали сьогодні (1 червня, – Спорт24). Результати чекаємо якомога швидше. Напевно, завтра", – сказав Ящишин.
Як повідомляє "ТаТоТаке", гравці "Карпат", у яких виявили коронавірус, двоє. Третій – працівник клубу.
Ґіорґадзе – не інфікований. Крім Дубінчака, захворів один з гравців юнацької команди "Карпат".
Також "ТаТоТаке" спростувало інформацію "Футбол 24", що клініка, в якій "Карпати" проводили тести, не має сертифікат від МОЗ.
Повторне тестування "Карпати" начебто знову пройшли в ній.
Де відбудеться матч "Карпати" – "Маріуполь"
Поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня через випадки зараження COVID-19 у львівському клубі.
У "Карпатах" заявили, що клуб не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо Ліга вирішить не переносити гру, а зарахує технічну поразку.
Натомість "Маріуполь" не протестуватиме проти перенесення матчу з "Карпатами".
Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов повідомив, що "Карпати" домовилися провести матч з "Маріуполем" на полі азовської команди.
Як відомо, "Маріуполь" прямував у Львів на гру з "Карпатами", але вимушено повернувся додому.
Коли відбудеться гра, не повідомляється.