Львівські "Карпати", де було виявлено три позитивних тест на COVID-19, повторно пройшли тестування. Результати у клубі обіцяли повідомити 2-го червня.

Виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин розповів про повторне тестування команди на коронавірус, інформує Tribuna.com.

До речі Футболіст "Карпат" Дубінчак підтвердив позитивний тест на COVID-19

"Тест здали сьогодні (1 червня, – Спорт24). Результати чекаємо якомога швидше. Напевно, завтра", – сказав Ящишин.

Як повідомляє "ТаТоТаке", гравці "Карпат", у яких виявили коронавірус, двоє. Третій – працівник клубу.

Ґіорґадзе – не інфікований. Крім Дубінчака, захворів один з гравців юнацької команди "Карпат".

Також "ТаТоТаке" спростувало інформацію "Футбол 24", що клініка, в якій "Карпати" проводили тести, не має сертифікат від МОЗ.

Повторне тестування "Карпати" начебто знову пройшли в ній.

Де відбудеться матч "Карпати" – "Маріуполь"

Поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня через випадки зараження COVID-19 у львівському клубі.

У "Карпатах" заявили, що клуб не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо Ліга вирішить не переносити гру, а зарахує технічну поразку.

Натомість "Маріуполь" не протестуватиме проти перенесення матчу з "Карпатами".

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов повідомив, що "Карпати" домовилися провести матч з "Маріуполем" на полі азовської команди.

Як відомо, "Маріуполь" прямував у Львів на гру з "Карпатами", але вимушено повернувся додому.

Коли відбудеться гра, не повідомляється.