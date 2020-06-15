Львівські "Карпати" провели тестування на коронавірус. Команда перебуває на карантині від 2-го червня, коли було повідомлено про спалах COVID-19 серед гравців і працівників клубу.

Про те, що "Карпати" пройшли тестування на COVID-19, повідомляє Sport Arena.

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Від результатів залежить доля "Карпат"

Результати тесту наразі не повідомляються. Вони дадуть зрозуміти, чи зможуть "Карпати" зіграти у рамках 27 туру УПЛ з "Олімпіком". Матч запланований на 20 червня.

За попередньою інформацією, "Карпати" можуть залучити до основної команди гравців молодіжного складу.

Якщо ж у більшості футболістів результати тестів знову будуть позитивні, то це позаштатна ситуація.

Про це заявляв виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

Що відомо про спалах COVID-19 у "Карпатах"

"Карпати" готувалися до матчу чемпіонату України проти "Маріуполя". Однак 30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19.

Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня.

1 червня "Карпати" пройшли повторне тестування. Всього тест здали 65 осіб і клуб повідомив, що отримав менше, аніж половину позитивних результатів.

"Карпати" офіційно пішли на двотижневий карантин. Матчі з "Ворсклою" та СК "Дніпро-1" були перенесені.