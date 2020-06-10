Футболісти львівських "Карпат" досі на карантині. У клубі зазначають, що через тиждень здадуть повторний тест на коронавірус.

Якщо результати тестів будуть негативними, клуб планує зіграти з донецьким "Олімпіком" в запланований день – 20 червня, повідомляє Footboom.

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У команди буде лише тиждень тренувань перед матчем з донеччанами, але львів'яни не хочуть просити про перенесення матчу.

За словами виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого, керівництво львів'ян знайшло можливість фінансово підтримати хлопців та додатково простимулювати хлопців. Скорочення зарплати оминуло львівських футболістів.

Додамо, що ходять чутки, що клуб не проти повернути Мар'яна Шведа у свою команду.

Коронавірус у "Карпатах": головне

30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Через це матч "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня.

У понеділок, 1 червня, "Карпати" пройшли повторне тестування.

Клуб повідомив, що 2-го червня отримав менше, аніж половину позитивних результатів тестування. Всього тест здали 65 осіб.

Через це "Карпати" пішли на двотижневий карантин. Євген Дикий заявив, що якщо після карантину повторний тест футболістів знову буде позитивний – це позаштатна ситуація.

Кадрові втрати "Карпат"

Львів'ян вже покинули декілька футболістів. Центральні захисники з Люксембургу Тім Халл та Марвін Мартінс. Розірвав клуб також контракт за взаємною згодою із Кирилом Кириленком, який не зміг закріпитись у складі львів'ян.