Львівські "Карпати" мають нові кадрові втрати до завершення сезону УПЛ 2019/20.

"Карпати" на офіційному сайті оголосили про відхід з команди захисника Владислава Дубінчака, який був орендований у "Динамо". Очікувалося, що молодий гравець закінчить сезон УПЛ у львівській команді.

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21-річний Дубінчак в поточному чемпіонаті провів 19 матчів. Раніше повідомлялося, що "Динамо" відправить Дубінчака в "Дніпро-1".

Однак це не єдина втрата "зелено-білих" – контракт Василя Прийми добіг кінця, і сторони вирішили не продовжувати угоду. Прийма прийшов у "Карпати" взимку. Всього за цей час Василь зіграв за львів'ян два матчі.

Що відбувається у "Карпатах"

29 червня "Карпати" офіційно повідомили, що не поїдуть на матч УПЛ з "Маріуполем" через брак коштів.

"Карпати" заявляють, що не мають власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності.

За версією клубу, один з власників клубу відмовляється фінансувати команду. Власниками клубу є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка віднедавна належить Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

ЗМІ називають фактичним власником 50% "левів" олігарха Ігоря Коломойського.

Смалійчуку начебто не вдалося налагодити контакт з другою стороною.

"Леви" повідомили, що боргів перед командою немає. Водночас новий власник Олег Смалійчук готовий фінансувати клуб на 50%.