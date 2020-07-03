Львівські "Карпати" за крок від того, щоб достроково покинути українську Прем'єр-лігу (УПЛ). Клуб можуть вперше виключити за пропуск чергового матчу УПЛ.

"Карпати" виключать з УПЛ

Як повідомляє Tribuna.com, "Карпати" не поїдуть на виїзний матч 29-го туру УПЛ проти "Маріуполя" (4 липня). Про це виданню повідомили у львівському клубі.

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Зважаючи на те, що цього тижня "леви" не вийшли на матч 24-го туру проти "Маріуполя", то клубу загрожує дискваліфікація.

Повідомлялося, що згідно з регламентом, у разі повторної неявки на матч без поважних причин, клуб автоматично буде виключений зі змагань.

Дирекція УПЛ передасть справу на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ.

Поки офіційно не повідомляється, що поєдинок 29 туру УПЛ "Маріуполь" – "Карпати" скасовано.

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Що сталося у "Карпатах"

У "Карпатах" повідомили, що не мають фінансів для продовження життя клубу.

За інформацією ЗМІ, проблема "Карпат" полягає не у відсутності грошей для поїздок на матчі.

"Леви" буцімто мають 5 мільйонів доларів боргів. Також проблемою є володіння часткою акції клубу олігархом Ігорем Коломойським.

Він начебто незацікавлений вкладати у клуб.

"ТаТоТаке" повідомляє, що "Карпатам" немає сенсу витрачати кошти на догравання чемпіонату, якщо їх не допустять до наступного сезону.

Поки невідомо, в якій лізі і в якому форматі буде існувати клуб у наступному сезоні.