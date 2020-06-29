"Карпати" знімаються з УПЛ
Футбольний клуб "Карпати" може знятися з розіграшу української Прем'єр-ліги (УПЛ). Львівська команда має борги і ризикує не пройти атестацію.
"Карпатам" не дадуть ліцензію
Про те, що "Карпати" планують знятися з УПЛ, повідомляє ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков. За його інформацію, "Карпати" мають 5 мільйонів доларів боргів.
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Львівський клуб через борги не зможе отримати ліцензію на наступний сезон. Атестація на наступний сезон пройде вже 30-го червня.
Як заявив Болотніков, новий власник "левів" Олег Смалійчук перебуває в Україні та намагається зустрітися з Ігорем Коломойським щоб обговорити нову стратегію клубу.
Смалійчук начебто хоче, щоб Коломойський погасив 50% боргу. Іншу половину Смалійчук готовий погасити сам.
Також Болотніков повідомив, що Смалійчук готовий викупити акції Коломойського у "Карпатах".
Коломойський поки не відповів на запит Смалійчука.
Повідомляється, що "Карпати" можуть почати створювати заново. Втім, клуб розпочне не з аматорів, а з другої або першої ліги.