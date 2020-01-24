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"Карпати" – це наша футбольна команда: мер Львова наполягає підтримати клуб зі стадіоном

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Андрій Садовий підтримав "Карпати" / fckarpaty.com

У пятницю, 24 січня, мер Львова Андрій Садовий розпочав засідання виконавчого комітету Львівської міської ради з обговорення ситуації, що склалася зі стадіоном "Україна" та передачею земельної ділянки львівським "Карпатам".

Спорт24 писав, що 23 січня Львівська міська рада не підтримала рішення про виділення клубу "Карпати" землі стадіону Україна в довгострокову оренду. Керівництво клубу вкрай негативно сприйняло цю новину і натякає на можливе зникнення "Карпат".

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Вчора відбулося засідання сесії Львівської міської ради, на якому розглядалося питання закріплення земельної ділянки навколо стадіону, де виступають "Карпати". Дуже неприємно, що не вистачило голосів і дане питання не було проголосоване. Можна говорити про різні речі, але "Карпати" – це наша футбольна команда. "Карпати" грали на цьому стадіоні і будуть завжди грати. І сьогодні, коли в клубу непроста ситуація, їм потрібно допомогти, а не ставити підніжку. Вважаю, що це прикре непорозуміння,
– заявив Садовий.

Також Андрій Садовий звернувся до заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача з ініціативою повторно включити "карпатівське питання" у порядок денний наступної сесії Львівської міської ради.

Я принципово наполягатиму на тому, що футбольний клуб "Карпати" повинен мати легітимне право і надалі виступати на цьому стадіоні. Якщо клуб висловлює бажання провести реконструкцію, ми підтримаємо це. Це наш футбольний клуб! Зараз багато футбольних клубів з’являються, зникають, а "Карпати" були, є і будуть!,
– підсумував мер Львова.

Додамо, що "Карпати" вже покинуло дев'ять футболістів. А заборгованість по зарплаті перед тим була у чотири місяці. Правда двох гравців вдалося продати (Франціско Ді Франко в "Дніпро-1" та Олексія Гуцуляка в "Десну"), завдяки чому розрахуватися з частиною боргів клубу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати Новини Львова
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