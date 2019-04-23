"Карпати" не зуміли перемогти вдома "Чорноморець"

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Карпати – Чорноморець: відео голів та огляд матчу - 23.04.2019
Карпати – Чорноморець відео голів / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" у 25-му турі УПЛ приймали одеський "Чорноморець". Обом командам потрібна була перемога, щоб зберегти шанси залишитися в УПЛ на наступний сезон.

Карпати – Чорноморець 0:0

Обидві команди виходили на поле, знаючи, що "Олімпік" веде попереду у рахунку у матчі проти "Арсенал-Київ". У підсумку донецька команда перемогла і зрівнялася за очками з "Карпатами". Тож львів'янам потрібно було перемагати, щоб відриватися від переслідувачів. У випадку перемоги "Чорноморця", одесити покидали б останнє місце.

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Однак команди зіграли не надто результативний футбол. "Чорноморець" наситив захист своєї команди, який не могли пройти гравці "Карпат". За перший тайм можна лише згадати один момент, коли "зелено-білі" були близькі до забитого голу не зі стандарту. Швед пройшов суперника на лінії поля і прострелив у центр штрафного майданчика. Та завдати удару гравцям "Карпат" не вдалося.

"Чорноморець" на це відповів схожим моментом. По воротах Кучинського пробивав Вільх'яльмсон. Але м'яч пролетів вздовж лінії воріт.

Значно небезпечніше виглядав штрафний удар. Пробивав Мякушко. Голкіпер одеської команди Кожухар вирішив відбити м'яч кулаками.

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Схожа ситуація була і у другому таймі – небезпечний удар Мякушка зі штрафного, такий же небезпечний удар Вільх'яльмсона. І удари здалеку. Які не несли особливої загрози.

Коли вже йшла остання з доданих хвилин "Чорноморець" отримав право на небезпечний штрафний. Але удар Чорнія на себе прийняла стійка з гравців. Тож голів на стадіоні "Україна" глядачі так і не побачили. Нічия. 

"Карпати" залишаються на третьому місці у другій шістці. "Чорноморець" же й надалі ділить останнє місце.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати ФК Чорноморець
Джерело: 24 канал
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