"Десна" забила "Карпатам" 6 голів та продовжила невдалу серію "левів" до 10 матчів: відео

8 грудня львівські "Карпати" в рамках 17 туру чемпіонату України приймали чернігівську "Десну". Поєднок завершився яскравою перемогою чернігівського клубу.

Карпати – Десна 2:6

Голи: Назарина, 17 (пен), Бойчук, 64 – Імереков, 3, Філіппов, 15 (пен.), 89, Калітвінцев, 52, 80, Хльобас, 77

Вилучення: Кудрик, 57 (Карпати)

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Результативний початок

Уже на третій хвилину поєдинку гості зуміли відкрити рахунок. Після подачі з кута поля оборонці "Карпат" не втримали у власному штрафному Імерекова. Макси легко переправив м'яч у ворота – 1:0.

Через 12 хвилин "сіверяни" подвоїли перевагу. Мартінс не за правилами зіграв проти Кузика – пенальті. Удар з позначки реалізував Філіппов.

Здавалося, що після другого голу "Десни" доля матчу вирішена. Однак "леви" через дві хвилини проявили характер. Огіря збив Мартінса у штрафному – пенальті вже у ворота "Десни". Одинадцятиметровий впевнено реалізував Назарина.

Через дві хвилини "Десна" могла відновити перевагу у 2 голи. Кузик з досить близької відстані пробив головою, але не зумів поцілити в кут. А на 30 хвилині Хльобас пробив низом, але і його удару забракло точності.

У середині тайму "Карпати" помітно перехопили ініціативу. На 34 хвилині хороший момент був у Кльоца, однак він пробивав з гострого кута й не потрапив у ворота. А на 40 хвилині розрядив свою гармату Гуцуляк. Литовка не без проблем парирував постріл Олексія.

А вже в компенсований до першого тайму час Кузик та Філіппов розіграли барселонівську комбінацію, після якої Олександр вийшов віч-на-віч з воротарем. "Карпати" від третього голу врятував голкіпер.

Трилер у другому таймі

Відразу по перерві чернігівці змарнували хорошу нагоду відзначитися. Кузик розрізав пасом оборону "Карпат" і вивів Філіппова віч-на-віч з Кудриком, але форвард не зумів переграти голкіпера.

Що не вдалося Філіппову, то зумів Калітвінцев. Після удару Мостового м'яч відлетів до Владислава, який без жодного спротиву пробив обвідним ударом – 3:1.

На 57 хвилині справи "Карпат" стали геть кепськими. Арбітр вилучив Кудрика через те, що воротар збив Хльобаса, який вибіг з ним віч-на-віч. Чи був контакт складно сказати, але рефері свого рішення не скасував.

"Карпати" голову не опустили. На 64 хвилині надію місцевим вболівальникам подарував Бойчук. Гравець "Карпат" ефектними "ножицями" забив другий гол після пасу Мартінша.

Через чотири хвилини "Десна" була близька, щоб забити вчетверте. Філіппов красиво виконав небезпечний штрафний, але м'яч розминувся зі стійкою із зовнішньої сторони. Натомість більше пощастило Хльобасу, який після класного пасу Філіппова з гострого кута вгатив м'яч у порожні ворота.

"Карпати" могли відіграти гол майже відразу. Деда з близької відстані розстрілював Литовку, але голкіпер врятував "Десну". Зате у відповідь "сіверяни" провели контратаку, яка завершилася другим голом Калітвінцева – 5:2.

"Десна" мала ще декілька нагод, щоб довести свою перевагу до непристойної і встановила підсумковий результат на 90-й хвилині. Дубль оформив Філіппов.

Через цю поразку "Карпати" продовжили невдалу серію під орудою Романа Санжара. Львівський клуб не виграє ось уже як 10 матчів поспіль у чемпіонаті України. Натомість "Десна" набрала 33 очки та зрівнялася з "Динамо", яке на другій сходинці.

Карпати – Десна відеоогляд матчу

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