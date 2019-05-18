Львівські "Карпати" у матчі проти чернігівської "Десни" мали перемагати, щоб зберігати шанси на збереження місця в УПЛ. "Десна" ж могла грати у своє задоволення.

Карпати – Десна 2:0

Голи: Понде, 51, Мякушко, 77

Вилучення: Йода, 50 (Карпати)

Матч у Львові розпочався з грозою. Хоча на початку зустрічі негода мала впливала на гру команд. "Карпати" більше атакували, але до забитих голів справа не доходила. Найбільш небезпечну нагоду змарнував Понде.

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Тож перший тайм обійшовся без голів і з обмаллю моментів. Злива у той час посилювалася. Все найцікавіше команди залишили на другий тайм.

Друга 45-хвилинка розпочалася з вилучення у складі "Карпат". Червону картку отримав Йода. За що – так і не зрозуміло. Адже перед тим гравець отримав жовту картку, а після того, як пройшов повз арбітра – пряму червону.

Та одразу після цього саме "Карпати" вийшли вперед. Після подачі кутового м'яч відлетів до Понде, який потужно пробив по воротах. Паст відбив м'яч, але той після цього прокотився в нього під руками та влетів у ворота.

Злива посилювалася, і грати на залитому полі ставало все важче. М'яч застрягав у калюжах, гравцям стало важче реагувати на відскоки м'яча.

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Другий гол "Карпати" забили зі штрафного. Забив Мякушко прямим ударом під перекладину воріт.

До кінця матчу гра більше нагадувала водне поло, аніж футбол. "Десна" ще мала можливість забити гол, але пробити Кучинського не змогла. "Карпати" ж теж не забили більше голів.

"Десна" ще перед тим гарантувала собі місце в УПЛ. "Карпати" завдяки цій перемозі віддалилися від зони вильоту.