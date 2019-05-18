"Карпати" у меншості обіграли "Десну" на залитому від дощу полі: відео

182 Читать новость на русском
Карпати – Десна: відео голів та огляд матчу - УПЛ - 18.05.2019
Карпати – Десна відео голів / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" у матчі проти чернігівської "Десни" мали перемагати, щоб зберігати шанси на збереження місця в УПЛ. "Десна" ж могла грати у своє задоволення.

Карпати – Десна 2:0
Голи: Понде, 51, Мякушко, 77
Вилучення: Йода, 50 (Карпати)

Матч у Львові розпочався з грозою. Хоча на початку зустрічі негода мала впливала на гру команд. "Карпати" більше атакували, але до забитих голів справа не доходила. Найбільш небезпечну нагоду змарнував Понде.

До слова: Букмекери засумнівалися у чесності матчу "Карпати" – "Десна" та різко змінили коефіцієнти

Тож перший тайм обійшовся без голів і з обмаллю моментів. Злива у той час посилювалася. Все найцікавіше команди залишили на другий тайм.

Друга 45-хвилинка розпочалася з вилучення у складі "Карпат". Червону картку отримав Йода. За що – так і не зрозуміло. Адже перед тим гравець отримав жовту картку, а після того, як пройшов повз арбітра – пряму червону.

Та одразу після цього саме "Карпати" вийшли вперед. Після подачі  кутового м'яч відлетів до Понде, який потужно пробив по воротах. Паст відбив м'яч, але той після цього прокотився в нього під руками та влетів у ворота.

Злива посилювалася, і грати на залитому полі ставало все важче. М'яч застрягав у калюжах, гравцям стало важче реагувати на відскоки м'яча.

Варто побачити: Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал"

Другий гол "Карпати" забили зі штрафного. Забив Мякушко прямим ударом під перекладину воріт.

До кінця матчу гра більше нагадувала водне поло, аніж футбол. "Десна" ще мала можливість забити гол, але пробити Кучинського не змогла. "Карпати" ж теж не забили більше голів.

"Десна" ще перед тим гарантувала собі місце в УПЛ. "Карпати" завдяки цій перемозі віддалилися від зони вильоту.

blog_ava
Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка
сьогодні
4417
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати ФК Десна
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Карпати" у меншості обіграли "Десну" на залитому від дощу полі: відео
сьогодні 19:16 "Карпати" у меншості обіграли "Десну" на залитому від дощу полі: відео
182
Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
16 травня 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
Станіслав Безушко 118
Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
сьогодні 16:40 Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
223
Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
сьогодні 16:12 Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
336
Златана Ібрагімовіча дискваліфікували на два матчі за напад на воротаря під час матчу: відео
сьогодні 12:40 Златана Ібрагімовіча дискваліфікували на два матчі за напад на воротаря під час матчу: відео
1186
Новини
Більше новин
Залиште відгук