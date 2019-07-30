Карпати – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У першому турі УПЛ в середу, 31 липня, львівські "Карпати" прийматимуть київське "Динамо". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Карпати – Динамо: прогноз на матч

Новий сезон – нові очікування. Це можна сказати і про "Карпати", і про "Динамо", Львів'яни підходять в оновленому складі на цей сезон (клуб підписав одразу 12 новачків, ще деякі гравці повернулися з оренди). Але є й втрати. 11 футболістів, які виступали за команду у попередньому сезоні, покинули "Карпати".

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Натомість "Динамо" має лише два трансфери. Але прихід Караваєва став знаковим в українському футболі. І він вже встиг виграти з "Динамо" перший трофей, обігравши "Шахтар" у матчі за Суперкубок.

Тому навряд чи слід очікувати особливих проблем для "Динамо" у матчі проти "Карпат". "Зелено-білі" ще надто незіграні, особливо на фоні суперника. Єдиний виняток – "Динамо" само собі створить проблеми.

Прогноз Favorit

Їх експерти прогнозують перемогу "Динамо" з коефіцієнтом 1,34. На те, що "Карпати" святкуватимуть перемогу у домашньому матчі – 8,75. Нічия у матчі – 5,75.

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Прогноз Marathon bet

Натомість Marathon bet дає найменший коефіцієнт на "Карпати" – 7,70. На перемогу "Динамо" майже без змін – 1,40. Доволі низький коефіцієнт і на нічию у цьому матчі – 4,65.

Прогноз PariMatch

У цій букмекерській конторі усереднені показники. На перемогу "Карпат" у них виставлений коефіцієнт 8,00. На перемогу "Динамо" приймають з коефіцієнтом 1,38. Нічия у матчі оцінена в 4,90.

Матч "Карпати" –"Динамо" відбудеться у середу, 31 липня. Початок зустрічі о 19:30.