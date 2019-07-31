Карпати – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Львівські "Карпати" новий сезон розпочинають матчем проти київського "Динамо" вдома. Матч у середу, 31 липня, можна буде переглянути і онлайн.

На цей матч "Карпати" вийшли у такому складі: Підківка, Мартінс, Вакуленко, Ковтун, Якімець, Вербний, Кльоц, Ді Франко, Войковіч, Гуцуляк, Карпенко

Запасні: Кудрик, Лейоус, Прце, Харжевський, Козак, Ременюк, Толочко Читайте також: Карпати – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України "Динамо" ж не змінило склад з порівнням з грою проти "Шахтаря": Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Буяльський, Караваєв, Гармаш, Вербіч, Бєсєдін

Запасні: Бущан, Сидорчук, Кадірі, Де Пена, Циганков, Піваріч, Шабанов Онлайн-трансляція матчу Карпати - Динамо