Карпати – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Львівські "Карпати" новий сезон розпочинають матчем проти київського "Динамо" вдома. Матч у середу, 31 липня, можна буде переглянути і онлайн.
На цей матч "Карпати" вийшли у такому складі: Підківка, Мартінс, Вакуленко, Ковтун, Якімець, Вербний, Кльоц, Ді Франко, Войковіч, Гуцуляк, Карпенко
Запасні: Кудрик, Лейоус, Прце, Харжевський, Козак, Ременюк, Толочко
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"Динамо" ж не змінило склад з порівнням з грою проти "Шахтаря": Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Буяльський, Караваєв, Гармаш, Вербіч, Бєсєдін
Запасні: Бущан, Сидорчук, Кадірі, Де Пена, Циганков, Піваріч, Шабанов
Онлайн-трансляція матчу Карпати - Динамо
Джерело: 24 канал
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