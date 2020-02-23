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Карпати – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Карпати – Дніпро-1 онлайн / СК "Дніпро-1"

Львівські "Карпати" в неділю, 23 лютого, приймуть на власному полі СК "Дніпро-1", Це буде перший офіційний матч для обох команд у 2020 році. Початок зустрічі – о 14:00.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: ФК Дніпро-1 ФК Карпати Новини Спорту Спорт Футбол
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