Карпати – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Карпати – ФК Львів: дивитися онлайн матч 19 жовтня 2019 – чемпіонат України
Карпати – Львів онлайн-трансляція / ФК "Карпати"

У суботу, 19 жовтня, відбудеться львівське дербі – "Карпати" прийматимуть "Львів". Онлайн-трансляція гри – на сайті Спорт24.

До цього матчу команди підходять не в найкращому стані – безвиграшний серіал "Львова" триває в УПЛ 5 матчів (нічия та 4 поразки). Натомість програшна серія "Карпат" продовжується в УПЛ 3 матчі. При цьому "Львів" не забиває голів у Чемпіонаті з 26 серпня впродовж 451-ї хвилини.

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На цей матч "Карпати" вийдуть у біло-зеленому, "Львів" – у блакитному. Воротарі – у жовтому та чорному відповідно.

Карпати – Львів: онлайн-трансляція

Огляд матчу "Карпати" – "Львів" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати ФК Львів
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