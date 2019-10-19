Карпати – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У суботу, 19 жовтня, відбудеться львівське дербі – "Карпати" прийматимуть "Львів". Онлайн-трансляція гри – на сайті Спорт24.

До цього матчу команди підходять не в найкращому стані – безвиграшний серіал "Львова" триває в УПЛ 5 матчів (нічия та 4 поразки). Натомість програшна серія "Карпат" продовжується в УПЛ 3 матчі. При цьому "Львів" не забиває голів у Чемпіонаті з 26 серпня впродовж 451-ї хвилини.

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На цей матч "Карпати" вийдуть у біло-зеленому, "Львів" – у блакитному. Воротарі – у жовтому та чорному відповідно.

Карпати – Львів: онлайн-трансляція

Огляд матчу "Карпати" – "Львів" читайте на сайті Спорт24.