"Карпати" і "Динамо" можуть подати в суд через дострокове завершення УПЛ — журналіст
Журналіст Ігор Циганик поділився думкою щодо гіпотетичної ситуації, при якій остаточні результати УПЛ сформують за результатами 23-го туру.
Про це він розповів в спільному ефірі з Віктором Вацко на каналі "Вацко Live".
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"Карпати" подадуть до суду, якщо їх знімуть. Вони будуть говорити, що у них є теоретична можливість залишитися в УПЛ. І "Динамо" може подати в суд.
Тому УЄФА побоюється такого силового методу. Люди можуть піти в Лозанну, тому цілком можуть бути рекомендації зіграти плей-офф з двох матчів. І зараз УЄФА буде над цим думати,
– сказав Циганик.
Додамо, що після 23-х турів УПЛ "Динамо" займає 3 сходинку в турнірній таблиці і на данний момент не потрапляє в Лігу чемпіонів. "Карпати" йдуть останніми.
Що відомо про паузу в українському футболі
- УАФ призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу COVID-19.
- Терміни повернення українського футболу наразі невідомі. Всі українські команди пішли на карантин.
- В УПЛ залишилося зіграти 9 тур та матчі плей-офф за єврокубки.
- Також мають відбутися матчі півфіналу Кубка України та фінал у Тернополі.
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