"Карпати" і "Динамо" можуть подати в суд через дострокове завершення УПЛ — журналіст

Журналіст Ігор Циганик поділився думкою щодо гіпотетичної ситуації, при якій остаточні результати УПЛ сформують за результатами 23-го туру.

Про це він розповів в спільному ефірі з Віктором Вацко на каналі "Вацко Live".

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"Карпати" подадуть до суду, якщо їх знімуть. Вони будуть говорити, що у них є теоретична можливість залишитися в УПЛ. І "Динамо" може подати в суд.



Тому УЄФА побоюється такого силового методу. Люди можуть піти в Лозанну, тому цілком можуть бути рекомендації зіграти плей-офф з двох матчів. І зараз УЄФА буде над цим думати,

– сказав Циганик.

Додамо, що після 23-х турів УПЛ "Динамо" займає 3 сходинку в турнірній таблиці і на данний момент не потрапляє в Лігу чемпіонів. "Карпати" йдуть останніми.

Що відомо про паузу в українському футболі

УАФ призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу COVID-19.

Терміни повернення українського футболу наразі невідомі. Всі українські команди пішли на карантин.

В УПЛ залишилося зіграти 9 тур та матчі плей-офф за єврокубки.

Також мають відбутися матчі півфіналу Кубка України та фінал у Тернополі.

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