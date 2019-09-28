"Колос" на виїзді обіграв "Карпати" та піднявся на третє місце: відео

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Карпати – Колос: огляд і рахунок матчу 28.09.2019 – УПЛ
Карпати – Колос результат та відео голів / Євген Кравс

У суботу, 28 вересня, львівські "Карпати" у матчі 9 туру УПЛ приймали "Колос". Гості здобули перемогу, забивши два голи ще у першому таймі.

Карпати – Колос 1:2

Голи: Назарина, 28 – Смирний, 8, Волков, 44
Нереалізований пенальті: Понде, 75

Матч у Львові для команд розпочався з трьох жовтих карток вже до п'ятої хвилини. Попередження отримали Кльоц у "Карпатах" та Оріховський і Смирний у гостей. А після цього "Колос" забив. Нехтій отримав пас на хід (помилився Підківка, не зігравши на виході), і півзахисник віддав під удар Смирному. Він пробив точно та потужно.

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"Карпати", які серед тижня зіграли матч Кубка України, не були готові до такого перебігу подій. Їх перший удар по воротах суперника виник аж у середині тайму. Але й "Колос" не дуже йшов в атаку. 

Гол "Карпат" виявився дещо неочікуваним. Команда отримала право на кутовий. І після його розіграшу Назарина таки пробив потужно і низом з-за меж штрафного майданчика. М'яч пролетів через гущу гравців та влетів у ворота.

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Після цього "Карпати" створили декілька моментів, щоб забити другий гол. Але удар ді Франко відбив Волинець. Він у підсумку і стане героєм матчу. А антигероєм може вважатися саме Назарина, попри забитий гол. Наприкінці першого тайму він допустився помилки, пропустивши м'яч на суперника. Швидка атака гостей, навіс від Ільїна — і удар Волкова в дотик виводить "Колос" вперед.

На другий тайм "Карпати" вийшли зарядженими на гру. Команда почала створювати моменти поблизу воріт суперника. Але пробити Волинця так і не зуміли. Не зумів його пробити і Понде, коли на 75-й хвилині пробивав пенальті. Голкіпер вгадав напрям удару та відбив м'яч.

"Карпати" програють та залишаються на дев'ятому місці. "Колос" же тимчасово піднявся на третє місце. 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Колос УПЛ Карпати
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