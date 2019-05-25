"Карпати" та "Олімпік" зіграли внічию, забивши шість голів: відео

Львівські "Карпати" у суботу, 25 травня, приймали вдома донецький "Олімпік". Обом командам потрібна була перемога, адже команди борються за збереження місця в УПЛ.

Карпати – Олімпік 3:3

Голи: Онгла, 15, Мякушко, 75, 77 – Діає, 3, 89, Гай, 83

Матч видався багатим на голи. Та й загалом на активні дії з боку обох команд. Футболісти надовго не затримували м'яч на своїй половині поля, одразу намагаючись перевести його на половину поля суперника. Тож одна з перших атак закінчилася голом. Забив його "Олімпік". Діає отримав пас на куті поля, прибрав суперника та пробив з кута штрафного майданчика точно у "дев'ятку" воріт.

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"Карпати" мали можливість чи не одразу зрівняти рахунок. Але Гуцуляк пробив точно у Кринського. Як пробити повз голкіпера партнеру показав Онгла. М'яч відлетів до гравця "Карпат", і він потужно низом пробив у дальній кут воріт.

Згодом ще раз Гуцуляк змарнував нагоду забити, коли пробивав після навісу з флангу. Але м'яч пролетів повз рамку воріт.

У другому таймі команди продовжили активно йти вперед. До кінця матчу "Карпати" завдали 13 ударів по воротах (8 у площину), "Олімпік" на це відповів 11 ударами (7 у площину). Забити вдалося чотири голи на двох.

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Хоча ще перед тим Онгла міг оформити дубль, коли м'яч неочікувано відскочив до нього після того, як влучив у штангу. Але гравець не очікував на такий розвиток подій, і пробив повз рамку воріт.

"Карпати" вийшли вперед, коли перехопили м'яч на своїй половині поля. Мякушко протягнув м'яч майже до штрафного майданчика суперників, але замість того, щоб віддати на партнера, пробив сам. Кринський не очікував на такий удар і пропустив гол.

А вже за дві хвилини – ще один гол у ворота "Олімпіка". Цього разу Мякушко забив з пенальті.

Та втримати перевагу у два голи та перемогти "Карпати" не зуміли. Спочатку львів'яни пропустили після удару зі штрафного. Пробив Гай низом попід стінку. А на 89-ій хвилині Діає теж оформив дубль, пробивши низом з кута воріт. Гравець занадто активно святкував, скинувши футболку. За що отримав жовту картку.

Більше голів у матчі не було. Команди зіграли внічию. Тож "Олімпіку" достатньо зіграти внічию у наступному турі проти "Ворскли", щоб гарантувати собі місце в УПЛ. "Карпатам" ж треба перемагати "Арсенал" і сподіватися на поразку "Олімпіка", щоб уникнути перехідних матчів.