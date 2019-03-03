"Львів" обіграв "Карпати" у принциповому дербі завдяки автоголу: відео

У львівському дербі між "Карпатами" та "Львовом" все вирішив єдиний гол. Його у власні ворота забив захисник "Карпат" Мегреміч. А сам матч запам'ятався черговими витівками фанатів.

Карпати – Львів 0:1

Гол: Мегреміч, 34 (авт)

Матч команди розпочали доволі обережно. Без особливого загострення попереду. Хоча вже на 6-ій хвилині зустрічі Мякушко міг забивати, але його удар заблокували захисники "Львова" у підкаті.

Читайте також: "Зоря" розгромила "Ворсклу" у матчі чемпіонату України: відео голів

"Львів" вирішив цей матч провести у захисті, зробивши акцент на контратаках. І це принесло користь. "Карпати" нічого не могли зробити попереду, натомість захисники "зелено-білих" інколи помилялися позаду.

Пробити насичений захист "Львова" гравці "Карпат" у першому таймі могли двічі. Та перший раз Швед не зумів як слід розпорядитися м'ячем. А у другому епізоді після удару ді Франко м'яч потрапив у руки голкіперу Бандурі.

Натомість "Львів" забив гол. Після подачі зі штрафного Кучинський невдало зіграв на виході, і м'яч від Мегреміча закотився у ворота "Карпат".

Відео автоголу Мегреміча

Перед самою перервою "Карпати" провели показову контратаку. Та удар Мякушка пройшов повз рамку воріт.

Читайте також: "Шахтар" мінімально переміг "Чорноморець" завдяки голу з пенальті: відео

У другому таймі більше запам'яталися події поза межами поля, аніж гра. На 60-ій хвилині фанати "Карпат" закидали поле фаєрами. Тож арбітру матчу Юрію Можаровському довелося перервати матч. На 6 хвилин. Згодом він ще раз зупиняв гру, коли один з фанатів вибіг на поле. Тож до основного часу було додано аж 9 хвилин.

Гравці "Львова", якщо їм не вдалося вийти вперед, просто вибивали м'яч на чужу половину поля. Масовий захист мав головне завдання – зберегти позитивний рахунок.

"Карпати" програють та втрачають можливість потрапити у топ-6. "Львів" же піднімається на 8-е місце. Відставання від першої шістки складає лише одне очко.