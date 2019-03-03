"Львів" обіграв "Карпати" у принциповому дербі завдяки автоголу: відео

214 Читать новость на русском
Карпати - Львів: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Карпати – Львів відео голів / ФК "Карпати"

У львівському дербі між "Карпатами" та "Львовом" все вирішив єдиний гол. Його у власні ворота забив захисник "Карпат" Мегреміч. А сам матч запам'ятався черговими витівками фанатів.

Карпати – Львів 0:1
Гол: Мегреміч, 34 (авт)

Матч команди розпочали доволі обережно. Без особливого загострення попереду. Хоча вже на 6-ій хвилині зустрічі Мякушко міг забивати, але його удар заблокували захисники "Львова" у підкаті.

Читайте також: "Зоря" розгромила "Ворсклу" у матчі чемпіонату України: відео голів

"Львів" вирішив цей матч провести у захисті, зробивши акцент на контратаках. І це принесло користь. "Карпати" нічого не могли зробити попереду, натомість захисники "зелено-білих" інколи помилялися позаду. 

Пробити насичений захист "Львова" гравці "Карпат" у першому таймі могли двічі. Та перший раз Швед не зумів як слід розпорядитися м'ячем. А у другому епізоді після удару ді Франко м'яч потрапив у руки голкіперу Бандурі.

Натомість "Львів" забив гол. Після подачі зі штрафного Кучинський невдало зіграв на виході, і м'яч від Мегреміча закотився у ворота "Карпат".

Відео автоголу Мегреміча

Перед самою перервою "Карпати" провели показову контратаку. Та удар Мякушка пройшов повз рамку воріт.

Читайте також: "Шахтар" мінімально переміг "Чорноморець" завдяки голу з пенальті: відео

У другому таймі більше запам'яталися події поза межами поля, аніж гра. На 60-ій хвилині фанати "Карпат" закидали поле фаєрами. Тож арбітру матчу Юрію Можаровському довелося перервати матч. На 6 хвилин. Згодом він ще раз зупиняв гру, коли один з фанатів вибіг на поле. Тож до основного часу було додано аж 9 хвилин.

Гравці "Львова", якщо їм не вдалося вийти вперед, просто вибивали м'яч на чужу половину поля. Масовий захист мав головне завдання – зберегти позитивний рахунок.

"Карпати" програють та втрачають можливість потрапити у топ-6. "Львів" же піднімається на 8-е місце. Відставання від першої шістки складає лише одне очко.

blog_ava
Резонансне вбивство Оксани Макар: суд перегляне вирок убивці
сьогодні
2597
Теги: Спорт ФК Карпати ФК Львів Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Олександрія" на останніх хвилинах вирвала нічию у "Маріуполя": відео
сьогодні 18:54 "Олександрія" на останніх хвилинах вирвала нічию у "Маріуполя": відео
95
Ультрас "Шахтаря" показово спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем": відео
сьогодні 13:25 Ультрас "Шахтаря" показово спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем": відео
1372
"Лаціо" у римському дербі розгромило "Рому: відео голів
сьогодні 13:08 "Лаціо" у римському дербі розгромило "Рому: відео голів
130
Зірковий український боксер програв бій за титул чемпіона Європи: відео
сьогодні 12:27 Зірковий український боксер програв бій за титул чемпіона Європи: відео
2048
"Барселона" мінімально перемогла "Реал" у чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу
сьогодні 11:44 "Барселона" мінімально перемогла "Реал" у чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу
302
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук