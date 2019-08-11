"Карпати" вдома в меншості зіграли внічию з "Маріуполем": відео

Львівські "Карпати" у матчі проти "Маріуполя" у неділю, 11 серпня, забила перший гол в чемпіонаті. А також заробили перше очко. Сам матч закінчився внічию.

Карпати – Маріуполь 1:1

Голи: Войковіц, 30 – Топалов, 25

Вилучення: Кльоц, 67 (Карпати)

"Карпати" у новому сезоні стартували з двох поразок поспіль. Але в суперниках –"Динамо" та "Шахтар". Натомість "Маріуполь" неочікувано програв новачку "Колосу", але виграв у "Олександрії", А перед матчем проти "Карпат" азовці провели важкий матч проти АЗ у Лізі Європи. З ними ж "Маріуполю" грати у четвер, 15 серпня. Тож головний тренер Олександр Бабич провів ряд замін, залишивши у запасі Чурка, Мішньова, Чоботенка та героя попередньої зустрічі Худжамова.

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Саме "Маріуполь" першим вийшов вперед. Команда швидко розіграла штрафний на своїй половині поля, після чого запустила у прорив Топалова. Підківка вийшов на перехоплення, але суперник вдало перекинув його і відправив м'яч у сітку воріт.

Та відігралися "Карпати" доволі швидко. Коли б здавалося, що атака "зелено-білих" "захлинулася", Гуцуляк навісив у штрафний майданчик, і ніким не прикритий Войковіц в дотик пробив у кут воріт. Це перший гол "Карпат" у цьому сезоні.

У другому таймі на полі точилася боротьба. Команди створювали нагоди біля воріт суперників, але забити так і не зуміли. Натомість "Карпати" догравала матч у меншості. Капітан команди Кльоц отримав дві жовті карти та на 67-й хвилині покинув поле достроково.

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Вже коли матч наближався до кінця, "Маріуполь" міг вирвати перемогу. Після подачі з кутового Підківка помилився на виході, але Яворський так і не зумів відправити м'яч у ворота.

"Карпати" грають в нічию та набирають перші очки. Вони піднімаються з останнього місця. "Маріуполь" ж всередині турнірної таблиці.