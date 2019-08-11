Карпати – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу
Львівські "Карпати" у неділю, 11 серпня, приймають "Маріуполь". Матч розпочнеться о 19:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24. Після першого тайму рахунок матчу 1:1.
"Карпати" програли два перші матчі у чемпіонаті. Та варто відзначити, що "зелено-білі" грали проти "Динамо" та "Шахтаря".
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Натомість "Маріуполь" програв "Колосу", але виграв в "Олександрії". А після цього зіграв внічию з "АЗ" у Лізі Європи.
Онлайн-трансляція матчу Карпати — Маріуполь
Джерело: 24 канал
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