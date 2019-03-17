"Карпати" не зуміли вдома обіграти "Маріуполь": відео

У матчі між "Карпатами" та "Маріуполем" в рамках 22 туру УПЛ вирішувалася доля одного з місць в топ-6. За умови перемоги "Маріуполя", азовська команда гарантувала собі потрапляння у верхню частину турнірної таблиці.

Карпати – Маріуполь 1:1

Голи: Понде, 32 – Зубков, 9

Саме "Маріуполь" першим забив у цьому матчі. Захист львівської команди помилився при навісі від Худжамова, і Зубков отримав можливість пробити. Нападник "Маріуполя" свою нагоду не змарнував, відправивши м'яч під дальню штангу.

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Відео голу Зубкова

За хвилину до пропущеного голу Швед міг відкривати рахунок у матчі, але відправив м'яч вище воріт. У кінці гри гравець "Карпат" теж міг забивати та принести перемогу "Карпатам", але пробив мимо.

Після пропущеного голу "Карпати" дуже швидко прийшли до тями, і почали тиснути на ворота "Маріуполя". Гості ж компактно грали у захисті, тож можливість пробити у "Карпат" було обмаль. Та свій шанс "леви" знайшли. Понде в дотик замкнув простріл від Мякушка.

Відео голу Понде

"Маріуполю" потрібна була перемога, тож команда почала частіше йти в атаку. І пробивати по воротах. Та до голів справа не доходила. Як і у протилежних воріт.

Натомість у другому таймі "Маріуполь" на початку зумів заволодіти ініціативою. Але цього разу надійно грали позаду вже "Карпати". Команда зробила ставку на контратаки. І навіть мала декілька нагод. Особливо – удар Шведа на 87-ій хвилині, коли Швед виходив на ворота "Маріуполя". Але глядачі на трибунах більше голів не побачили.

Відео моменту Шведа

"Карпати" нарешті не програють вдома. Востаннє команда набирала очки ще 5 серпня 2018 року у матчі проти "Олімпіка". Тоді команди зіграли 2:2. Після цього "Карпати" програли вдома сім матчів, забивши лише 2 голи за цей час.

"Маріуполь" ж тепер очікує матчу між "Арсеналом" та "Ворсклою". Поки азовці на шостому місці. Але у випадку перемоги "Ворскли", саме полтавська команда займе місце у топ-6.