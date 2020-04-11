"Карпати" можуть отримати половину річного бюджету завдяки продажу гравця, який за них не грає

Футбольний клуб "Карпати" зараз переживає кризу. Але врятувати львівську команду може трансфер футболіста, який навіть не виступає за них.

За даним журналістів "ТаТоТаке", "Карпати" можуть отримати понад 1,6 мільйона євро. Річ в тому, що "зелено-білі" отримають 11% від наступного трансферу півзахисника Хорхе Карраскаля, якого вони продали в аргентинський "Рівер Плейт".

"Була інформація, що Карраскаля може купити "Ювентус". Там ще "Аякс" називали. Хоча я сумніваюся, що це станеться влітку через фінансову кризу. Але будемо на це розраховувати. За моєю інформацією, "Карпати", мають отримати 11% від наступного продажу. Смалійчук [колишній віцепрезидент "Карпат", футбольний агент, – прим. Спорт24] говорив про 15 мільйонів євро. Відповідно, "Карпати" мають отримати 1,6 мільйона євро. А це, на хвилиночку, більше, аніж половина їх річного бюджету. На ці гроші ще можна жити й жити", – відзначив Сергій Болотніков.

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Фінансові проблеми "Карпат"

Наприкінці 2019 року керівництво "Карпат" заявило про фінансові проблеми в клубі. Власники не погоджувалися продовжувати фінансування клубу, якщо міська влада не виділить їм земельну ділянку для реконструкції стадіону "Україна". Депутати Львівської міської ради не погодилися на таке, натомість запропонували створити народну команду "Карпати". Однак окрім декларативного рішення ЛМР, дальше справа не зайшла.

Через фінансові проблеми, взимку 2020 року "Карпати" покинуло з десяток гравців. Лише двох з них вдалося продати, а за ці гроші виплатити заборгованість перед іншими футболістами.

Хорхе Карраскаль виступав за "Карпати" з літа 2017 року. Спочатку перейшов до львівського клубу на правах оренди з іспанської "Севільї". Згодом "Карпати" викупили його контракт за 2 мільйони євро. Та "Севілья" так і не отримала всіх грошей за нього – львів'яни не перевели на їх рахунок частину в 1 мільйон євро. В січні 2019 року Карраскаль перейшов в оренду в "Рівер Плейт". Через рік аргентинський клуб викупив його контракт за 2,5 мільйони євро, і "Карпати" зуміли розрахуватися з "Севільєю".

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