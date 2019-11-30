"Карпати" можуть припинити своє існування: клуб знаходиться без фінансування вже півроку

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ФК "Карпати" можуть припинити існування / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" звернулися до мера Львова Андрія Садового і попросили поставити крапку в питанні передачі землі навколо стадіону "Україна", опублікувавши заяву на офіційному сайті клубу.

Історія з передачею клубу землі тягнеться з 2006 року, але міські чиновники не квапляться виконувати свою частку зобов'язань. Клуб вважає, що мерія перешкоджає розвитку клубної інфраструктури "Карпат".

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У "Карпатах" збираються розглянути питання про припинення існування, якщо чиновники не підуть на зустріч зі свого боку.

Повну заяву "Карпат" читайте за посиланням

Також український журналіст Сергій Болотніков в шоу "ТаТоТаке" розповів про те, що львівські "Карпати" не фінансуються вже півроку.

Ситуація в "Карпатах" дуже серйозна. За моєю інформацією, Димінський (президент "Карпат", – ред.) вже півроку не фінансує клуб, не дає жодної копійки. "Карпати" живуть на гроші, зароблені раніше. Цієї зими вони будуть продавати футболістів, щоб дотягнути до кінця сезону,
– розповів Болотніков.

Раніше "Карпати" представили проект реконструкції львівського стадіону "Україна", який в оновленому вигляді буде здатний прийняти 15-17 тисяч глядачів.

На сьогоднішній день "Карпати"  з 11 очками займають 10 місце в турнірній таблиці УПЛ

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати Петро Димінський
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