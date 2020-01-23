"Карпати" можуть зникнути – клуб так і не отримав землю для реконструкції стадіону

Футбольний клуб "Карпати" опинився на межі зникнення. Клуб не отримав в оренду землю, на якій розташований стадіон "Україна", Відтак не зможе його реконструювати, щоб заробляти на цьому гроші.

Ще у 2019 році "Карпати" опинилися на межі краху. Власник клубу Петро Димінський втратив інтерес до клубу. Він зараз переховується від слідства закордоном після смертельної аварії 18 серпня 2017 року, яку, ймовірно, він спричинив. Другим співвласником клубу, скоріш за все, є олігарх Ігор Коломойський. Але й він грошей на команду не дає.

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Як вихід із ситуації, коли команда живе на фінансові вливання від власників клубу, у "Карпатах" вирішили піти іншим шляхом. А саме провести реконструкцію стадіону "Україна". І замість морально та фізично застарілої спортивної споруди побудувати сучасну арену. Разом з трибунами та газоном, там мав з'явитися ще один спортивний зал, ресторани, готель, розважальні заклади та магазини. Фактично – торгово-розважальний центр зі стадіоном.

Та сам стадіон "Україна", як і земля під ним – у власності міста. Тому щоб хоч щось там робити – треба відповідний дозвіл міських посадовців. Після тривалих обговорень та дискусій проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Липова, Алея, 5 для ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати" таки винесли на розгляд Львівської міської ради. Та депутати на сесії 23 січня це рішення не підтримали. "За" проголосували лише 18 депутатів, "утрималися" – 13, "не голосували" – 25. Ніхто не проголосував проти.

Після цього на сайті клубу вийшла стаття під назвою "1963 – 2020?", натякаючи на те, що клуб, який заснували у 1963 році, у 2020 році може припинити своє існування. Саме ж голосування у цій статті керівництво клубу назвало "фатальним".

Що ж до майбутнього "Карпат", то долю клубу буде вирішено вже найближчим часом,

– йдеться в заяві на сайті.

Та ще важливішим там є звинувачення депутата ЛМР Григорія Козловського у тому, що він завадив "Карпатам" отримати землю в оренду.

"Біда" прийшла звідти, звідки її точно ніхто не чекав. Дуже боляче про це говорити, однак маємо, зокрема, "подякувати" "відомому" депутату міської ради, президенту ще одного львівського футбольного клубу, який відверто і активно агітував депутатський корпус не підтримувати питання "Карпат". Саме тому депутату, який нещодавно зізнавався у безмежній любові до "Карпат", – йдеться в заяві клубу.

На підтвердження слів про "любов до "Карпат", наводиться його цитата: "У Львові повинна бути Народна команда. Власниками якої дійсно має бути народ, обласна і міська влади, бізнесмени... Ми, львів’яни, робимо одну велику справу. Я мрію про футбольну вертикаль у Львові, вершиною цієї піраміди були, є і будуть «Карпати». Я хочу, щоб у нашому місті була команда, яку всі будуть любити не словами, а грошима. Хто скільки може. Я мрію про Народну команду... Мають підключитися і місто, і область, і бізнесмени. Скільки зберемо, такого рівня отримаємо команду. Але це буде наша команда. Ми змусимо, навчимо і допоможемо любити цю команду".

Хай там як, "Карпати" не отримали землю під стадіоном "Україна" в оренду. Нічого зробити вони там не можуть. І яка доля чекає на клуб в найближчому майбутньому – поки невідомо. Клуб вже покинуло дев'ять футболістів. А заборгованість по зарплаті перед тим була у чотири місяці. Правда двох гравців вдалося продати (Франціско Ді Франко в "Дінпро-1" та Олексій Гуцуляк в "Десну"), завдяки чому розрахуватися з частиною боргів клубу.

Щодо Григорія Козловського, то варто відзначити, що він є власником футбольного клубу "Рух", що теж виступає у Львові. Команда зараз є лідером Першої ліги і одним з головних претендентів на підвищення в УПЛ.