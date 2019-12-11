"Карпати" не отримають грошей за продаж своєї зірки Карраскаля

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Усі гроші, зароблені за трансфер Карраскаля, "Карпати" віддадуть "Севільї" / фото: ФК "Карпати"

Аргентинський клуб "Рівер Плейт" має намір активувати опцію викупу Хорхе Карраскаля, який грає за клуб в оренді з "Карпат". Попри те, що аргентинський клуб заплатить за трансфер 2,5 мільйона євро, львів'яни не отримають з цієї суми жодної копійки, оскільки мають заборгованість перед іспанською "Севільєю".

Деталі домовленостей між "Карпатами" та іспанцями озвучив український журналіст Ігор Циганик у власному проєкті "Циганик LIVE".

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Уся сума перейде на рахунок "Севільї", адже "Карпати" винні іспанцям 1,5 мільйона євро за цей трансфер та ще 1 мільйон за трансфер Мар'яна Шведа,
– пояснив журналіст.

Оскільки львівський клуб не отримає грошей через заборгованість, єдине, чому він зможе порадіти – це уникнення трансферного бану.

"Головне, що "Карпати" не отримають трансферний бан, адже у них будуть гроші, щоб погасити заборгованість", – резюмував Ігор Циганик.

Що відомо про гру Карраскаля у "Карпатах"?Хорхе Карраскаль перейшов у львівські "Карпати" з "Севільї" у 2017 році. Спочатку на правах оренди, а потім "леви" викупили його контракт. Завдяки своїй техніці колумбієць майже одразу став улюбленцем львівських фанів.

На початку 2019 року "Карпати" віддали гравця в оренду у "Рівер Плейт" з правом подальшого викупу за 2,5 мільйона євро.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Трансфери ФК Севілья
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