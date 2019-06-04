"Карпати" не зуміли обіграти "Волинь" у першому перехідному матчі

У першому матчі за право зіграти в УПЛ між львівськими "Карпатами" та луцькою "Волинню" сильнішого виявлено не було. Команди зіграли в нульову нічию.

Карпати — Волинь 0:0

На цей матч "Карпати" зробили вхід вільний. Тож гра зібрала понад 10 тисяч глядачів.

На початку матчу "Волинь" створила декілька моментів, коли команда могла виходити вперед. Небезпечно пробивав Хазнагарі. "Волинь" подала чотири кутові підряд, кожен раз змушуючи Кучинського вступати в гру.

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"Карпати" на це відповіли аж у середині першого тайму, коли Понде пробив. Згодом на дальній удар наважився Кльоц — поруч з дальньою штангою.

На початку другого тайму Понде мав дві нагоди. Одна з них — удар головою після прострілу. Але м'яч пролетів вище воріт.

"Волинь" у цей час активно виходила в атаки, але до ударів справа так і не доходила. "Карпати" ж мали можливість забити зі штрафного. Порушення було перед самим штрафним майданчиком, але удар Гуцуляка був невлучний.

На 73-ій хвилині "Карпати" створили два моменти. Спочатку Понде завдав неочікувано удару, тож Неділько у стрибку перевів його на кутовий. А після подачі м'яч відлетів до Мякушка, який пробивав у дальній кут. І знову врятував Неділько.

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В кінцівці матчу команди обмінялися ударами. Але голів глядачі так і не побачили. Тож нічия 0:0. І питання переможця пари та учасника УПЛ команди відклали до матчу у Луцьку. Гра відбудеться у суботу, 8 червня.