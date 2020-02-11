"Карпати" неочікувано підписали досвідченого воротаря та орендували нападника

Львівські "Карпати" підсилили воротарську позицію досвідченим кіпером Антоном Каніболоцьким. А також орендували в донецького "Олімпіка" нападника Матара Діейє.

Антон Каніболоцький підписав угоду з "Карпатами" до кінця сезону.

Антон Каніболоцький

Народився 16 травня 1988 року в Києві.

Розпочав займатися футболом у столичному ФК "АТЕК". У 17-річному віці перебрався у "Дніпро".

В лютому 2010-го був орендований "Кривбасом", після чого повернувся у структуру "Дніпра".

Влітку 2012-го підписав контракт з донецьким "Шахтарем", з яким вигравав УПЛ, Кубок та Суперкубок України. Після кількох сезонів у складі "гірників" перебрався в азербайджанський "Карабах". Останньою командою воротаря була польська "Медзь".

Виступав за молодіжну збірну України, викликався до національної команди.

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Ще одним новачком "зелено-білих" став сенегальський нападник Матар Діейє. Його орендували у донецького "Олімпіка".

Матар Діейє

Народився 10 січня 1998 року в М’бедьєні (Сенегал).

Розпочав займатися футболом у столиці Сенегалу, Дакарі, в академії "Дару Салам".

У 15-річному віці переїхав до Італії, де виступав за юнацькі команди "Ювентуса", "Віченци", "Сацілезе" та "Торіно". На дорослому рівні дебютував у Серії В у складі "Віченци Віртус", згодом грав на Мальті за "Таршіен Рейнбоус", а у 2018-му повернувся в Італію, де виступав за "Есте".

У січні 2019-го року підписав контракт з "Олімпіком". За донеччан в УПЛ зіграв 23 матчі, забив 8 голів.

Варто відзначити, що на перегляді в "Карпат" перебувають також Геннадій Пасі, Володимир Аржанов та Володимир Танчик. Але інформації про підписання угод з ними поки немає. Натомість клуб перед тим уклав угоду з Олексієм Хахльовим та Андро Гіоргадзе.