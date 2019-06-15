"Карпати" несподівано може очолити фахівець, який тренував інший клуб УПЛ

Колишній тренер "Львова" Юрій Бакалов може очолити найлютішого ворога своєї екс-команди – "Карпати".

Про це повідомляє SportArena. Зараз "зелено-білих" тренує Олександр Чижевський, але з приставкою в.о.

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Всього на посаду тренера "Карпат" три претенденти: Бакалов, Чижевський і нинішній наставник луцької "Волині" Андрій Тлумак (який в минулому був голкіпером "зелено-білих").

Бакалов був звільнений з "Львова" в квітні нинішнього року після потрапляння його команди до першої шістки української Прем'єр-ліги за підсумками першої частини сезону.

Протягом сезону "Карпати" встигли змінити двох зарубіжних тренерів: в листопаді клуб покинув колишній асистент Жозе Моуріньо Жозе Мораїш, а в кінці травня у відставку подав Фабрі Гонсалес.

За підсумками минулого сезону львів'яни зберегли прописку в Прем'єр-лізі, в перехідних матчах обігравши "Волинь" (0:0, 3:1).

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