"Карпати" образились на висловлювання президента УПЛ Томаса Грімма

Виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин заявив у інтерв'ю каналу "Футбол", що його обурило висловлювання президента УПЛ Томаса Грімма про зовнішній вплив на львівський клуб при створенні єдиного телепулу.

За словами Ростислава, було неприємно читати про те, що деякі люди вплинули на львівський клуб, коли йому не вдалося створити телепул.

Ящишин відповів і на запитання, чи не були зобов'язані "Карпати" передати права на телетрансляцію УПЛ і підписати угоду з тим, хто переміг в тендері Прем'єр-ліги.

Це питання лежить більше в юридичній площині. Я радився з фахівцями, питав, чи не буде у нас проблем. А оскільки мав на руках хороша пропозиція, то їм і скористався.

– сказав Ящишин.

Функціонер клубу заявив, що поважає усі телеканали і "Футбол" у тому числі, а обрали інший просто тому, що інша сторона запропонувала кращі умови.

Хто такий Томас Грімм?Це швейцарський юрист, футбольний функціонер і президент УПЛ. Обіймав посаду президента швейцарського клубу "Янг Бойз" з 2007/09 роки. Юридичний радник штабу збірної України під час Євро-2016, радник з питань проведення фіналу Ліги чемпіонів в Києві. З 6 квітня 2018 року обіймає посаду президента УПЛ.

Львівські "Карпати" зараз посідають останню сходинку турнірної таблиці УПЛ, у їх активі всього 14 набраних пунктів.

Команда зараз перебуває непростій ситуації. Ящишин заявив, що клуб виживає за рахунок того, що може заробити, але, звичайно, цього мало. Клубу не вистачає ресурсів. Львівським клубом були зроблені кадрові та трансферні помилки. Десь і тренер не може дати собі раду в цій ситуації. Звинувачувати можна кого завгодно, але клубу не буде від цього легше.

Львівська команда розраховує на те, що вдасться знайти нового інвестора.

Чемпіонат України тимчасово зупинений через пандемію коронавірусу, коли відновиться турнір на разі невідомо.