24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

"Карпати" образились на висловлювання президента УПЛ Томаса Грімма

- Читать новость на русском
ФК "Карпати" / fckarpaty.com.ua

Виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин заявив у інтерв'ю каналу "Футбол", що його обурило висловлювання президента УПЛ Томаса Грімма про зовнішній вплив на львівський клуб при створенні єдиного телепулу.

За словами Ростислава, було неприємно читати про те, що деякі люди вплинули на львівський клуб, коли йому не вдалося створити телепул.

Ящишин відповів і на запитання, чи не були зобов'язані "Карпати" передати права на телетрансляцію УПЛ і підписати угоду з тим, хто переміг в тендері Прем'єр-ліги.

Це питання лежить більше в юридичній площині. Я радився з фахівцями, питав, чи не буде у нас проблем. А оскільки мав на руках хороша пропозиція, то їм і скористався.
– сказав Ящишин.

Функціонер клубу заявив, що поважає усі телеканали і "Футбол" у тому числі, а обрали інший просто тому, що інша сторона запропонувала кращі умови.

Хто такий Томас Грімм?Це швейцарський юрист, футбольний функціонер і президент УПЛ. Обіймав посаду президента швейцарського клубу "Янг Бойз" з 2007/09 роки. Юридичний радник штабу збірної України під час Євро-2016, радник з питань проведення фіналу Ліги чемпіонів в Києві. З 6 квітня 2018 року обіймає посаду президента УПЛ.

Львівські "Карпати" зараз посідають останню сходинку турнірної таблиці УПЛ, у їх активі всього 14 набраних пунктів.

Команда зараз перебуває непростій ситуації. Ящишин заявив, що клуб виживає за рахунок того, що може заробити, але, звичайно, цього мало. Клубу не вистачає ресурсів. Львівським клубом були зроблені кадрові та трансферні помилки. Десь і тренер не може дати собі раду в цій ситуації. Звинувачувати можна кого завгодно, але клубу не буде від цього легше.

Львівська команда розраховує на те, що вдасться знайти нового інвестора.

Чемпіонат України тимчасово зупинений через пандемію коронавірусу, коли відновиться турнір на разі невідомо.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати УПЛ
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:15 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Інші види спорту 1266
сьогодні , 13:25 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Інші види спорту 13349
сьогодні , 07:10 Нова дата матчів збірної України, легендарний воротар завершує кар'єру: новини спорту 1 квітня
Інші види спорту 1743
сьогодні , 14:14 Зірковий футболіст "Баварії" потрапив у ДТП й отримав штраф від клубу: фото
Футбол 638
сьогодні , 14:03 Чи відбудеться бій Хабіб – Фергюсон: офіційна заява
Інші види спорту 1266
сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Лікування 499264
сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
Статті 19577
сьогодні , 11:18 Луснула шина на швидкості: причина страшної аварії, в якій загинув футболіст Реєс
Футбол 1601
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:25 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
сьогодні 12:24 У російського тренера виявили коронавірус – Усик контактував з ним
Михайло Гема
сьогодні 08:15 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
1 квітня 21:13 Світоліна емоційно відреагувала на скасування Вімблдону і розплакалась
Юрій Семенюк
1 квітня 16:35 Мессі склав список 15 найкращих молодих гравців: імена майбутніх зірок футболу
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук