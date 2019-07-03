"Карпати" офіційно оголосили про підписання суперника збірної України

Захисник "Прогресу" та збірної Люксембургу Марвін Мартінс продовжить кар'єру в "Карпатах".

З 24-річним футболістом підписаний контракт строком на 2 роки. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Грає на позиції правого захисника, але також може вийти справа в півзахисті і в центрі захисту. Transfermarkt оцінює його в 150 тисяч євро. Контракт з "Прогрес" був розрахований до літа 2022.



Марвін Мартінс – гравець "Карпат" / Фото: fckarpaty.com

Мартінс почав професійну кар'єру в "Женесс Еш" з Люксембургу. Минулого літа він перейшов в "Прогрес".

Марвін Мартінс вже встиг провести 4 матчі за національну збірну Люксембургу. Він грав за свою збірну і в недавньому матчі відбору до Євро-2020 проти України у Львові, який Люксембург програв з рахунком 0:1.

У минулому сезоні Марвін Мартінс провів за "Прогрес", який виступає в чемпіонаті Люксембургу, 34 матчі, в яких забив 3 м'ячі і зробив 3 результативні передачі.

"Карпати" в минулому розіграші УПЛ зайняли 10-е місце, але в стикових матчах обіграли "Волинь", завдяки чому зберегли прописку в еліті українського футболу на наступний сезон.