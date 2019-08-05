"Карпати" офіційно орендували бразильського форварда Жоао Діого
20-річний бразильський нападник Жоао Діого продовжить кар'єру в "Карпатах" на правах оренди.
Діого виступатиме під 99-м номером. Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.
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Жоао Діого може зіграти як на позиції центрального форварда, так і на обох флангах атаки. Він є випускником академій "Крузейро" і "Фігейренсе".
У нинішньому сезоні на рахунку форварда 8 матчів в бразильській Серії Б, в яких він забив 2 голи.
"Карпати" підписали Жоао Діого: відео з футболістом
Для "Карпат" це вже 11 новачок цього літа. У свою чергу, покинули Львів 13 гравців.
Спорт 24 писав, що донецький "Шахтар" не мав особливих проблем у матчі проти "Карпат". "Гірники" забили тричі, не давши відзначитися у своїх воротах.
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