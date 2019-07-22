"Карпати" офіційно підписали чергового новачка

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Артем Козак
Артем Козак / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" офіційно підсилилися черговим новачком. "Леви" уклали контракт з півзахисником Артемом Козаком.

Тривалість угоди з 21-річним футболістом становить 2 роки, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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У "зелено-білій" футболці Козак виступатиме під 14-им номером на спині.

Коротка біографія Артема Козака

Футболіст народився 28 травня 1998 року в Ковелі (Волинська область). На юнацькому рівні грав за "BRW-BIK" (Володимир-Волинський) та київське "Динамо". Виступав у складі столичної команди в Юнацькій Лізі УЄФА.

У 2016-му році підписав контракт з грецьким ПАОК. У складі команди із Салонік також брав участь в Юнацькій Лізі УЄФА. На початку 2019-го року став гравцем "Арсенал-Київ", у футболці якого дебютував у Прем’єр-лізі. Викликався до юнацької та молодіжної збірних України.

Про офіційні трансфери "Карпат" та інших клубів УПЛ читайте за посиланням.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери ФК Карпати
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