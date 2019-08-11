"Карпати" офіційно підписали ще одного гравця екзотичної європейської збірної

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Тім Халль
Тім Халль / Фото з відкритих джерел

Львівські "Карпати" підписали захисника люксембурзького "Прогреса" Тіма Халля.

Про це повідомляє офіційний сайт люксембурзького клубу. Деталі трансферу поки невідомі. Тransfermarkt оцінює 22-річного гравця в 150 тисяч євро.

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Халль може зіграти як центрального захисника, так і виступити на позиціях опорного півзахисника і крайнього захисника.

За свою минулу команду він провів 23 матчі, в яких забив один м'яч у минулому сезоні. Також на його рахунку одна гра за збірну Люксембургу.

До слова, за львівський клуб вже виступає один гравець збірної Люксембургу Марвін Мартінс. Також нещодавно склад "Динамо" поповнив Жерсон Родрігес.

На старті нового розіграшу УПЛ "Карпати" програли два матчі лідерам чемпіонату – "Динамо" і "Шахтарю". У третьому турі чемпіонату України львів'яни 11 серпня зіграють проти "Маріуполя". Початок матчу о 19:30.

Хто такий Тім Халль?
Тім Халль – рослий центральний захисник (190 см), який починав професійну кар'єру в клубах Бельгії та Німеччини. Влітку минулого року повернувся з "Льєрса" в Люксембург, де підписав контракт з "Прогресом". На рахунку Халля один матч в рядах національної збірної Люксембургу.

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Теги: Спорт ФК Карпати Футбол
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