"Карпати" офіційно підсилилися ще одним футболістом збірної Люксембургу

Львівські "Карпати" поповнилися захисником збірної Люксембургу Тімом Халлем. 22-річний футболіст виступатиме в "Карпатах" під 34-м номером.

Тривалість дії угоди – два роки, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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Тім Халл народився 15 квітня 1997 року в Еш-сюр-Альзетт (Люксембург). Розпочинав кар’єру в люксембурзькому "Дюделанжі". На юнацькому рівні також грав за бельгійський "Стандард" та німецький "Саарбрюккен", а згодом став футболістом ще одного німецького клубу "Ельверсберга".

У 2017-му році підписав контракт з бельгійським "Льєрсом". Влітку 2018-го перебрався у люксембурзький "Прогрес", у складі якого дебютував у Лізі Європи.

Викликався до юнацьких збірних Люксембургу, у 2017-му році дебютував за національну збірну країни.

Раніше в "Карпати" перейшов захисник "Прогресу" та збірної Люксембургу Марвін Мартінс.

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