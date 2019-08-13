"Карпати" офіційно підсилилися ще одним футболістом збірної Люксембургу

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Тім Халл
Тім Халл / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" поповнилися захисником збірної Люксембургу Тімом Халлем. 22-річний футболіст виступатиме в "Карпатах" під 34-м номером.

Тривалість дії угоди – два роки, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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Тім Халл народився 15 квітня 1997 року в Еш-сюр-Альзетт (Люксембург). Розпочинав кар’єру в люксембурзькому "Дюделанжі". На юнацькому рівні також грав за бельгійський "Стандард" та німецький "Саарбрюккен", а згодом став футболістом ще одного німецького клубу "Ельверсберга".

У 2017-му році підписав контракт з бельгійським "Льєрсом". Влітку 2018-го перебрався у люксембурзький "Прогрес", у складі якого дебютував у Лізі Європи.

Викликався до юнацьких збірних Люксембургу, у 2017-му році дебютував за національну збірну країни.

Раніше в "Карпати" перейшов захисник "Прогресу" та збірної Люксембургу Марвін Мартінс.

Про всі трансфери "Карпат" – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати Трансфери
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