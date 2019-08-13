"Карпати" офіційно підсилилися ще одним футболістом збірної Люксембургу
Львівські "Карпати" поповнилися захисником збірної Люксембургу Тімом Халлем. 22-річний футболіст виступатиме в "Карпатах" під 34-м номером.
Тривалість дії угоди – два роки, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
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Тім Халл народився 15 квітня 1997 року в Еш-сюр-Альзетт (Люксембург). Розпочинав кар’єру в люксембурзькому "Дюделанжі". На юнацькому рівні також грав за бельгійський "Стандард" та німецький "Саарбрюккен", а згодом став футболістом ще одного німецького клубу "Ельверсберга".
У 2017-му році підписав контракт з бельгійським "Льєрсом". Влітку 2018-го перебрався у люксембурзький "Прогрес", у складі якого дебютував у Лізі Європи.
Викликався до юнацьких збірних Люксембургу, у 2017-му році дебютував за національну збірну країни.
Раніше в "Карпати" перейшов захисник "Прогресу" та збірної Люксембургу Марвін Мартінс.
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