"Карпати" офіційно підсилилися зірковим футболістом

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Франьо Прце
Франьо Прце / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" офіційно поповнили свої ряди хорватським легіонером Франьом Прце. Колишній футболіст італійського "Лаціо" підписав контракт з "левами" на три роки.

23-річний футболіст виступає на позиції захисника. Прце народився 7 січня 1996 року в місті Чапліна (Боснія і Герцеговина), однак за національністю – хорват.

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Оборонець є вихованцем сплітського "Хайдука". У 18-річному віці підписав контракт з італійським "Лаціо", виступав за юнацьку команду римлян.

У січні 2016-го року був орендований "Салернітаною", яка грала у Серії Б. Згодом повернувся з оренди у "Лаціо" й у жовтні того ж року дебютував у елітному італійському дивізіоні в матчі з "Торіно".

На початку 2017-го року був орендований "Брешією", а через рік вирушив у оренду на Батьківщину в клуб "Істра 1961". Влітку 2018-го підписав контракт з кіпрською "Омонією", у складі якої виступав донедавна.

Раніше ряди "Карпат" поповнив воротар донецького "Шахтаря" Олег Кудрик. "Карпати" взяли його в оренду на один сезон.

Водночас "Карпати" покинуло одразу четверо гравців. Захисники Папа Гуйє та Денис Мірошниченко, півзахисник Сергій Мякушко та нападник Роман Дебелко

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери ФК Карпати
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