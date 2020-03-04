"Олександрія" з непристойним рахунком розгромила "Карпати" у Львові: відео

"Карпати" продовжили невдалу серію без перемог до 14 матчів. 4 березня у 21 турі чемпіонату України "леви" в рідних стінах програли "Олександрії". Поразка для "Карпат" стала 13-ю у сезоні УПЛ.

Карпати – Олександрія 0:4

Голи: Третьяков, 37, 58, Сітало, 73, Банада, 89

Обидві команди невдало повернулися з відпустки. Що "Карпати", що "Олександрія" у лютому зазнали поразки від "Колосу". Також "Карпати" поділили очки з "Дніпром-1", а підопічні Володимира Шарана зі "Львовом".

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Перша половина гри не була багатою на гострі моменти. Команди намагалися грати в атакувальний момент, однак до гострих моментів справа не доходила. Потенційно небезпечні моменти руйнувалися на передостанній фазі.

На 35 хвилині "Олександрія" отримала нагоду вийти вперед. Після подачі кутового Бабогло впав у штрафному майданчику "левів" – сумнівний пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Третьяков.

Відео першого голу Третьякова

Здавалося, що пропущений гол змусить "Карпати" стрімголов нестися вперед. Однак з креативом у футболістів львівського клубу були проблеми. За пів години гри жодного удару у ствір воріт Паньківа.

Натомість гості збільшили перевагу. На 58 хвилині після позиційної атаки "Олександрії" другий гол у матчі забив Третьяков. Нападник отримав м'яч після того, як Банада пробив по воротах Каніболоцького.

Третьяков приборкав м'яч у штрафному "Карпат" та спокійно переграв голкіпера.

Відео другого голу Третьякова

А на 73 хвилині рахунок став розгромним. Мірошниченко з правого флангу зробив навіс у штрафний, де Сітало пробив головою. Перший удар від Артема Каніболоцький парирував. Однак Сітало вдало зіграв на добиванні та в падінні переправив м'яч у ворота.

Наприкінці матчу рахунок став непристойним. Банада після прострілу з лівого флангу спокійно зупинив м'яч у центрі штрафного "Карпат", розвернувся та пробив у кут. 4:0 – впевнена перемога "Олександрії".

Попри перемогу "Олександрія" продовжує утримувати 5-у сходинку в турнірній таблиці. Відставання від "Зорі", яка на другій позиції, всього 6 очок.

Натомість "Карпати" надалі перебувають на дні турнірної таблиці. "Леви" мають всього 12 очок і програють 5 очок "Ворсклі", яка посідає рятівну 11-у сходинку.

Турнірна таблиця УПЛ