Карпати – Олімпік: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

У неділю, 24 листопада, львівські "Карпати" на власному стадіоні прийматимуть донецький "Олімпік". Матч розпочнеться о 14:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24

Обидві команди вкрай невдало розпочали цей чемпіонат, і встигли змінити тренерів. "Олімпік" зараз очолює Вісенте Гомес, який свого часу працював помічником тренера в "Динамо". Натомість "Карпати" очолив Роман Санжар, що не один сезон був головним наставником саме донецької команди. Тож ця гра матиме особливе значення для нього.

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Варто відзначити, що "Олімпік" під керівництвом Гомеса показує результативний футбол – три перемоги в останніх п'яти матчах при одній поразці. Чого не скажеш про "Карпати" – команда не може виграти в чемпіонаті сім матчів поспіль. Однак зазначимо, що за останні п'ять матчів львів'ян програли лише один раз – на виїзді донецькому "Шахтарю", при цьому що у матчі проти "Динамо" в Києві команда зіграла внічию.

На цей матч "Карпати" вийдуть в біло-зеленому. "Олімпік" же проведе матч у чорній формі.

Карпати – Олімпік: онлайн-трансляція матчу