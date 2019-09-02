"Карпати" орендували у бельгійського "Антверпена" українського півзахисника

Кількість нових гравців у складі "Карпат" не влаштувала керівництво та тренерський штаб клубу. Тому перед закриттям трансферного вікна вони підписали ще одного гравця.

Ним став українець Єгор Назарина, права на якого належать бельгійському "Антверпену". Оренда розрахована на один сезон з правом викупу.

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Варто додати, що інформація про підписання угоди поки розміщена тільки на офіційному instagram-акаунті "Карпат". На офіційному сайті про перехід гравця інформації поки немає.

Щодо Єгора Назарини, то він сам з Прилук. Там і почав займатися футболом, а згодом перейшов в академію "Динамо". З неї — у "Дніпро", за який і дебютував у травні 2017 року в УПЛ. Наприкінці того ж року підписав контракт з бельгійським «Антверпеном», у складі якого виступав донедавна. Однак останній офіційний матч провів ще у 2018 році.

Викликався до молодіжної збірної України.