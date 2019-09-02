"Карпати" орендували у бельгійського "Антверпена" українського півзахисника

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Єгор Назарина
Єгор Назарина

Кількість нових гравців у складі "Карпат" не влаштувала керівництво та тренерський штаб клубу. Тому перед закриттям трансферного вікна вони підписали ще одного гравця.

Ним став українець Єгор Назарина, права на якого належать бельгійському "Антверпену". Оренда розрахована на один сезон з правом викупу.

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Варто додати, що інформація про підписання угоди поки розміщена тільки на офіційному instagram-акаунті "Карпат". На офіційному сайті про перехід гравця інформації поки немає.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Єгор Назарина – гравець «Карпат» ⠀ «Леви» уклали з бельгійським «Антверпеном» річну орендну угоду з правом викупу 22-річного півзахисника Єгора Назарини @nazarynayegor ⠀ ДОВІДКА ЄГОР НАЗАРИНА ⠀ • Народився 10 липня 1997 року у Прилуках (Чернігівська область). ⠀ • Розпочав займатися футболом у прилуцькій ДЮФШ «Європа». Згодом перебрався в академію київського «Динамо», а потім підписав контракт з «Дніпром». ⠀ • У травні 2017-го дебютував за дніпрян в УПЛ. Наприкінці того ж року підписав контракт з бельгійським «Антверпеном», у складі якого виступав донедавна. ⠀ • Викликався до молодіжної збірної України. ⠀ #fckl #новини_карпат

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

Щодо Єгора Назарини, то він сам з Прилук. Там і почав займатися футболом, а згодом перейшов в академію "Динамо". З неї — у "Дніпро", за який і дебютував у травні 2017 року в УПЛ. Наприкінці того ж року підписав контракт з бельгійським «Антверпеном», у складі якого виступав донедавна. Однак останній офіційний матч провів ще у 2018 році.

Викликався до молодіжної збірної України.

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Теги: Спорт ФК Карпати Футбол Трансфери
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