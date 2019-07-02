"Карпати" орендували у "Динамо" захисника
Львівські "Карпати" підсилилися лівофланговим оборонцем київського "Динамо" Владиславом Дубінчаком.
Минулий сезон футболіст провів у складі ФК "Арсенал-Київ". Він зіграв у 28 матчах команди, в яких отримав одразу 10 жовтих карток. При цьому що три картки він отримав у трьох матчах поспіль.
До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн
Тривалість орендної угоди Дубінчака та львівського клубу – один рік.
Дубінчак виступав за юнацьку та молодіжну команду "Динамо", брав участь у Юнацькій Лізі чемпіонів. Викликався до збірних України різного віку, зокрема, юнацької та молодіжної.
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