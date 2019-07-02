"Карпати" орендували у "Динамо" захисника

Львівські "Карпати" підсилилися лівофланговим оборонцем київського "Динамо" Владиславом Дубінчаком.

Минулий сезон футболіст провів у складі ФК "Арсенал-Київ". Він зіграв у 28 матчах команди, в яких отримав одразу 10 жовтих карток. При цьому що три картки він отримав у трьох матчах поспіль.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Тривалість орендної угоди Дубінчака та львівського клубу – один рік.

Дубінчак виступав за юнацьку та молодіжну команду "Динамо", брав участь у Юнацькій Лізі чемпіонів. Викликався до збірних України різного віку, зокрема, юнацької та молодіжної.