"Карпати" орендували у "Динамо" захисника

115 Читать новость на русском
Владислав Дубінчак перейшов у "Карпати"
Владислав Дубінчак перейшов у "Карпати" / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" підсилилися лівофланговим оборонцем київського "Динамо" Владиславом Дубінчаком.

Минулий сезон футболіст провів у складі ФК "Арсенал-Київ". Він зіграв у 28 матчах команди, в яких отримав одразу 10 жовтих карток. При цьому що три картки він отримав у трьох матчах поспіль.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Тривалість орендної угоди Дубінчака та львівського клубу – один рік.

Дубінчак виступав за юнацьку та молодіжну команду "Динамо", брав участь у Юнацькій Лізі чемпіонів. Викликався до збірних України різного віку, зокрема, юнацької та молодіжної.

blog_ava
Кейт Міддлтон вбрала приголомшливу сукню на тенісний турнір: фото
сьогодні
6233
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери ФК Карпати Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
#BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті (відео)
сьогодні 17:32 #BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті (відео)
216
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 20:12 Трансфери команд УПЛ: онлайн
4932
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 14:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2223
15-річна американка розплакалася після сенсаційної перемоги над Вільямс на Вімблдоні: відео
сьогодні 08:40 15-річна американка розплакалася після сенсаційної перемоги над Вільямс на Вімблдоні: відео
2094
Жінка-арбітр з Бразилії кумедно потролила футболіста під час матчу: відео
1 липня 18:05 Жінка-арбітр з Бразилії кумедно потролила футболіста під час матчу: відео
1548
Новини
Більше новин
Залиште відгук