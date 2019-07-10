"Карпати" орендували футболіста "Лаціо"

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Абукар Мохамед
Абукар Мохамед / facebook.com/fckarpaty

Львівські "Карпати" здійснили черговий літній трансфер. "Леви" орендували футболіста Абукара Мохамеда.

"Зелено-білі" орендували у римського "Лаціо" центрального півзахисника Абукара Мохамеда, гравця молодіжної збірної Фінляндії сомалійського походження.

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Як повідомляють "Карпати", тривалість орендної угоди з правом викупу – 1 рік.

Коротка біографія Абдулкадіра Абукара Мохамеда

Народився 1 січня 1999 року в столиці Сомалі, місті Могадішо. Фін сомалійського походження. Разом із сім’єю переїхав у фінський Тампере у 3-річному віці. Розпочав займатися футболом у ТПВ (Тампере), де й дебютував на юнацькому рівні. У 2016-му році став гравцем іншого фінського клубу ТПС (Турку).

На початку 2017-го року підписав контракт з римським "Лаціо". Виступав за юнацьку команду римлян, кілька разів потрапляв у заявку на матчі Серії А. Викликався до збірних Фінляндії різного віку, зокрема юнацької та молодіжної.

Про всі трансфери "Карпат" та українських клубів читайте за посиланням.

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Теги: Трансфери ФК Карпати Новини Спорту Спорт Футбол
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