"Карпати" орендують бразильського форварда: відео дій футболіста

Нападник бразильського клубу "Фігейренсе" Жоау Діого перейде в "Карпати" на правах оренди.

За угодою між клубами 20-річний футболіст проведе в складі "левів" наступний сезон, пише Sport.ua.

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Жоау Діого може зіграти як на позиції центрального форварда, так і на обох флангах атаки. Він є випускником академій "Крузейро" і "Фігейренсе".

У нинішньому сезоні на рахунку форварда 8 матчів в бразильській Серії Б, в яких він забив 2 голи.

Для "Карпат" це буде вже 11 новачок цього літа. У свою чергу, покинули Львів 13 гравців.

Спорт 24 писав, що в першому турі чемпіонату України "Карпати" на домашньому полі поступилися київському "Динамо" з рахунком 0:2.