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"Карпати" останніми серед клубів УПЛ вирушили на збори до Туреччини – хто полетів з командою

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"Карпати" вирушили на збори / ФК "Карпати"

В суботу, 25 січня делегація львівських "Карпат" вирушила до Туреччини на навчально-тренувальні збори, які триватимуть до 15 лютого.

У команди буде два місця дислокації: спочатку вони мешкатимуть у Сіде, а згодом переберуться у Белек.

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Всього головний тренер "зелено-білих" Роман Санжар узяв із собою 19 гравців, серед яких є хлопці з молодіжної та юніорської команди. Склад "Карпат":

Воротарі: Олег Кудрик, Валентин Горох;

Захисники: Володимир Якімець, Олег Веремієнко, Тім Халл, Марвін Мартінс, Владислав Дубінчак, Роман Слива;

Півзахисники: Дмитро Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрій Тлумак, Остап Притула, Єгор Назарина, Ростислав Лях;

Нападники: Кирило Кириленко, Гішам Лейоус, Жоао Діого Дженнінгс, Олександр Бойчук.

Також з командою на збори вирушили захисник Андро Гіоргадзе та хавбек Олексій Хахльов.

У Туреччині підопічні Санжара проведуть шість контрольних матчів:

  • 29 січня – Слован (Братислава, Словаччина)
  • 1 лютого – Серед (Серед, Словаччина)
  • 5 лютого – Тузла Сіті (Тузла, Боснія і Герцеговина)
  • 8 лютого – Металург (Бекабад, Узбекистан)
  • 11 лютого – Кеге (Кеге, Данія)
  • 14 лютого – Динамо-Брест (Брест, Білорусь)

Раніше повідомлялося, що львівський клуб має проблеми з фінансами, а гравці відмовлялися тренуватися через наявність боргів із зарплати.

Першу частину чемпіонату України "Карпати" завершили на останньому місці в турнірній таблиці. Після зимової перерви команда Романа Санжара зіграє з "Дніпром-1" 22 лютого.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати
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