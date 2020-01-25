"Карпати" останніми серед клубів УПЛ вирушили на збори до Туреччини – хто полетів з командою

В суботу, 25 січня делегація львівських "Карпат" вирушила до Туреччини на навчально-тренувальні збори, які триватимуть до 15 лютого.

У команди буде два місця дислокації: спочатку вони мешкатимуть у Сіде, а згодом переберуться у Белек.

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Всього головний тренер "зелено-білих" Роман Санжар узяв із собою 19 гравців, серед яких є хлопці з молодіжної та юніорської команди. Склад "Карпат":

Воротарі: Олег Кудрик, Валентин Горох;

Захисники: Володимир Якімець, Олег Веремієнко, Тім Халл, Марвін Мартінс, Владислав Дубінчак, Роман Слива;

Півзахисники: Дмитро Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрій Тлумак, Остап Притула, Єгор Назарина, Ростислав Лях;

Нападники: Кирило Кириленко, Гішам Лейоус, Жоао Діого Дженнінгс, Олександр Бойчук.

Також з командою на збори вирушили захисник Андро Гіоргадзе та хавбек Олексій Хахльов.

У Туреччині підопічні Санжара проведуть шість контрольних матчів:

29 січня – Слован (Братислава, Словаччина)

1 лютого – Серед (Серед, Словаччина)

5 лютого – Тузла Сіті (Тузла, Боснія і Герцеговина)

8 лютого – Металург (Бекабад, Узбекистан)

11 лютого – Кеге (Кеге, Данія)

14 лютого – Динамо-Брест (Брест, Білорусь)

Раніше повідомлялося, що львівський клуб має проблеми з фінансами, а гравці відмовлялися тренуватися через наявність боргів із зарплати.

Першу частину чемпіонату України "Карпати" завершили на останньому місці в турнірній таблиці. Після зимової перерви команда Романа Санжара зіграє з "Дніпром-1" 22 лютого.